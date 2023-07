ブランド Nikon

モデル D5300

デジタル一眼カメラ

色 ブラック

カメラの重さ 480g

Wi-Fi機能付き

カメラ

〈使用期間〉

5年程

〈付属品〉写真1枚目

本体

レンズ2本(写真2枚目以降参照ください)

充電器

バッテリー×2

ニュートラルカラーNCフィルター

ストラップ

レンズフード×2(1つはNikonではない)

本体とテレビ等に接続するケーブル類

活用ガイドDVD

※取扱説明書はございません

〈おまけ付属品〉写真1枚目の右端

カメラケース

〈動作チェック〉

カメラ:動作はOK、全機能スムーズに動作します。

レンズ:AF、絞り、ピントリング OK

※望遠レンズの周りに少し白っぽい汚れがあるのとストラップに使用感があります。

※素人保管となりますので、ご理解のある方のみご購入お願いいたします。

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド Nikonモデル D5300デジタル一眼カメラ色 ブラックカメラの重さ 480gWi-Fi機能付き〈使用期間〉5年程〈付属品〉写真1枚目本体レンズ2本(写真2枚目以降参照ください)充電器バッテリー×2ニュートラルカラーNCフィルターストラップレンズフード×2(1つはNikonではない)本体とテレビ等に接続するケーブル類活用ガイドDVD※取扱説明書はございません〈おまけ付属品〉写真1枚目の右端カメラケース〈動作チェック〉カメラ:動作はOK、全機能スムーズに動作します。レンズ:AF、絞り、ピントリング OK※望遠レンズの周りに少し白っぽい汚れがあるのとストラップに使用感があります。※素人保管となりますので、ご理解のある方のみご購入お願いいたします。

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

