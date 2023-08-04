【スーパーセール】 GUESS☆デニムジャケット 《激レア》ゲス ブルー 刺繍ロゴ L Gジャン/デニムジャケット

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数ある商品の中からリベルディストリートの古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)ヴィンテージ商品を中心に出品しております！ #リベルディ古着倉庫 こちらで他のヴィンテージ商品を閲覧いただけます！ また、お得なフォロー割引きしております！◎簡単2ステップ◎①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい たったこれだけです！☆10,000円以上→500円引き☆3,000円以上→200円引き☆3,000円以下→100円引きお値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)bもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -⚫商品名GUESS ジェイバルビンのコラボ デニムジャケット Gジャンです☺︎⚫ポイント・バックロゴ・刺繍ロゴ古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！ご購入はお早めにどうぞ！⚫状態 中古使用感はそれなりにございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^^)⚫カラー ブルー 青色ジーンズ ⚫サイズ L(着丈69cm、身幅62cm、肩幅55cm、袖丈65cm)◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです！ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ！送料無料、即購入OKです！この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^#JK139

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