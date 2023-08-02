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【オープニングセール】 ロリスイム　ワンピースビキニ 水着セパレート

商品の説明

公式サイトで購入したワンピースのビキニです
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黒地のストラップ生地で裏地はピンクベージュです
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1〜3枚目は公式サイトからの引用です
[廃盤/新品]スクールスポーツウェア・ローライズブルマ PF611 Size:M
実際の色などは4〜6枚目を参考にしてください
ロリスイム　ワンピースビキニ

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サイズはあくまで海外のXSです
【ステラマッカートニー】新品・未使用　ホース柄ビキニ

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商品の情報

商品のサイズXS(SS)
ブランドアリシアスタン
商品の状態新品、未使用

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ALEXIA STAM アリシアスタン ビキニ上下セット
公式サイトで購入したワンピースのビキニです黒地のストラップ生地で裏地はピンクベージュです胸のところを紐で結ぶタイプでパットは入ってません1〜3枚目は公式サイトからの引用です実際の色などは4〜6枚目を参考にしてくださいサイズはあくまで海外のXSです新品未使用でタグも切ってません値下げしましたlolliswim

商品の情報

商品のサイズXS(SS)
ブランドアリシアスタン
商品の状態新品、未使用

【オープニングセール】 ロリスイム　ワンピースビキニ 水着セパレート

16分钟前

【オープニングセール】 ロリスイム　ワンピースビキニ 水着セパレート

¥11,500 ¥9,775

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