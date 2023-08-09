適当な価格 バタフライ ダイヤモンド×ルビー リング 0.25ct 0.30ct K18YG リング

ダイヤモンドとルビーのリングです。

レトロシルバー925、ターコイズリング



パライバトルマリン ブラジル産 0.13ct 難アリ

サイズ：13号

K18✨ダイヤ1.00ct✨パヴェリング✨細身さまは薬指★指ぽちゃさまはピンキー

リング幅：約2.0mm

定価2.6万 BEATRIZ PALACIOS アメジスト リング 8号

刻印：K18、D030、R025

agete K10ルビーチェーンリング ショッパー付き

重量：約3.7g

シャネル ロゴ 指輪 リング SV 925 シルバー アクセサリー 小物

付属品：なし

グッチ リング GUCCI 指輪 スタッズ



カルティエ Cartier ラブリング ワンポイントダイヤ 指輪 7号

ルビーは鮮やかなピンキッシュレッドカラーで、照りの良いものが使われています。

K10MPG ミストピンク グレーダイヤモンド リング



NOJESS ノジェス K10 リング 指輪 ルビー 4.5号

インクルージョンが少なく透明度が高いので、キラキラと煌めきます。

samulo 古代水晶 ring



トムウッド リング 52 ユニセックス

出品にあたり磨きに出しましたので、特に問題などなく美品だと思います。

天然パライバトルマリン ダイヤ リング 2.88ct k18 ¥



美品★ティファニー Tワイヤー ダイヤ リング

画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ダイヤモンドとルビーのリングです。サイズ：13号リング幅：約2.0mm刻印：K18、D030、R025重量：約3.7g付属品：なしルビーは鮮やかなピンキッシュレッドカラーで、照りの良いものが使われています。インクルージョンが少なく透明度が高いので、キラキラと煌めきます。出品にあたり磨きに出しましたので、特に問題などなく美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

PT900 天然オレンジサファイア＆天然ダイヤモンドリング 12号 鑑別書e.m. ハート 華奢リング ダイヤ ルビー【Tiffany】Tワイヤー リング 750 ローズゴールド 7号k18 ダイヤモンド リング 指輪値引不可！希少・ヴィンテージ！k24 純金甲丸 リング 10.47g M924明日発送可能 ティファニー【0.47ct】パライバトルマリンリング CuO3.94%新品 シャンパンカラーダイヤモンド リング 0.33ct K18WG極上天然ピンクダイヤモンド 0.12ct D0.50ct プラチナリング 指輪【SILVER】指輪 リング シルバー 925 紫 黄色 透明 アメトリン