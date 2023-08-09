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ダイヤモンドとルビーのリングです。
レトロシルバー925、ターコイズリング
パライバトルマリン ブラジル産 0.13ct 難アリ
サイズ：13号
K18✨ダイヤ1.00ct✨パヴェリング✨細身さまは薬指★指ぽちゃさまはピンキー
リング幅：約2.0mm
定価2.6万 BEATRIZ PALACIOS アメジスト リング 8号
刻印：K18、D030、R025
agete K10ルビーチェーンリング ショッパー付き
重量：約3.7g
シャネル ロゴ 指輪 リング SV 925 シルバー アクセサリー 小物
付属品：なし
グッチ リング GUCCI 指輪 スタッズ
カルティエ Cartier ラブリング ワンポイントダイヤ 指輪 7号
ルビーは鮮やかなピンキッシュレッドカラーで、照りの良いものが使われています。
K10MPG ミストピンク グレーダイヤモンド リング
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インクルージョンが少なく透明度が高いので、キラキラと煌めきます。
samulo 古代水晶 ring
トムウッド リング 52 ユニセックス
出品にあたり磨きに出しましたので、特に問題などなく美品だと思います。
天然パライバトルマリン ダイヤ リング 2.88ct k18 ¥
美品★ティファニー Tワイヤー ダイヤ リング
画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。
PT900 天然オレンジサファイア＆天然ダイヤモンドリング 12号 鑑別書
商品の情報
商品の状態
未使用に近い
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ダイヤモンドとルビーのリングです。サイズ：13号リング幅：約2.0mm刻印：K18、D030、R025重量：約3.7g付属品：なしルビーは鮮やかなピンキッシュレッドカラーで、照りの良いものが使われています。インクルージョンが少なく透明度が高いので、キラキラと煌めきます。出品にあたり磨きに出しましたので、特に問題などなく美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。
商品の情報
商品の状態
未使用に近い
適当な価格 バタフライ ダイヤモンド×ルビー リング 0.25ct 0.30ct K18YG リング
375
19分钟前
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(税込) 送料込み
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リング
バタフライ ダイヤモンド×ルビー リング 0.25ct 0.30ct K18YG
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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出品者
88607
1384
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (4)
適当な価格 バタフライ ダイヤモンド×ルビー リング 0.25ct 0.30ct K18YG リング
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