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適当な価格 バタフライ ダイヤモンド×ルビー リング 0.25ct 0.30ct K18YG リング

商品の説明

ダイヤモンドとルビーのリングです。
レトロシルバー925、ターコイズリング

パライバトルマリン ブラジル産 0.13ct 難アリ
サイズ：13号
K18✨ダイヤ1.00ct✨パヴェリング✨細身さまは薬指★指ぽちゃさまはピンキー
リング幅：約2.0mm
定価2.6万 BEATRIZ PALACIOS アメジスト リング 8号
刻印：K18、D030、R025
agete K10ルビーチェーンリング　ショッパー付き
重量：約3.7g
シャネル ロゴ 指輪 リング SV 925 シルバー アクセサリー 小物
付属品：なし
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インクルージョンが少なく透明度が高いので、キラキラと煌めきます。
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画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

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ダイヤモンドとルビーのリングです。サイズ：13号リング幅：約2.0mm刻印：K18、D030、R025重量：約3.7g付属品：なしルビーは鮮やかなピンキッシュレッドカラーで、照りの良いものが使われています。インクルージョンが少なく透明度が高いので、キラキラと煌めきます。出品にあたり磨きに出しましたので、特に問題などなく美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

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商品の状態未使用に近い

適当な価格 バタフライ ダイヤモンド×ルビー リング 0.25ct 0.30ct K18YG リング

19分钟前

適当な価格 バタフライ ダイヤモンド×ルビー リング 0.25ct 0.30ct K18YG リング

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