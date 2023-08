スプレッドフラワープリント ウエストギャザーミディスカート

TOMORROWLAND トゥモローランド

Ballsey ボールジィ

参考定価:25,300

サイズ:36(9号)

ウエスト66~86 スカート丈87 ヒップ126

パープル系 マリハ 草原の虹 スカート

表地:レーヨン60% コットン40%% 裏地:キュプラ

原産国:日本

⚫︎新品ですが、一度洗濯しました。

タグは切りました。

写真と説明文は転載しました。

8~9枚目の写真が実物

新品ですが、一旦は人の手に渡っております事をご了承上、お買い求めください。

商品の状態について個人差があると思うので神経質な方はご遠慮ください。

ビニール袋梱包/ネコポス発送

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥモローランド 商品の状態 未使用に近い

