お知らせ ログイン 会員登録 出品
印象のデザイン 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然ダイヤモンド その他

商品の説明

天然ダイヤモンド
【Krn様専用ページ】幅木 52cm 1枚

パイプクリーナー 黒400本　30cmクラフト用品
カラット 1.034ct
【発送はお盆予定　要コメント】電気窯　Duncan Kiln　EA820
カラー K
ジャンクジャーナル　すずらん　鈴蘭　スズラン　おすそ分けファイル
クラリティ SI1
韓国産反物　紬　絹100%
カット GOOD
高級★フリモントガラス★アンティークガラスGランク002-3 ステンドグラス材料
蛍光性 FAINT
⑧ 鹿 頭蓋骨 ハンドメイド モチーフ デッサン スカル インテリア 角 なし
情報詳細はソーティングをご確認お願い致します。
トールペイント白木　いろいろ②

トリートメント グリーンダイヤ 2pc 0.168&0.150
付属品ルースケース、ソーティング
無垢フローリング ウォルナット ヘリンボーン張 6畳分 11.7平米

♡M♡様専用ページ

美しい❗️糸魚川翡翠勾玉　ジェイダイト　白に緑持ち　鑑別書取得　選別極上品質本物❗️
とても綺麗な大粒1カラットUPの天然ダイヤです。
レムリアンシードクォーツ　ピラミッド
カケなどもありません。
◆受注制作◆海外紙モノコラージュ素材収納バインダーセット
SI1クラスのため肉眼での内包物は困難で画像で見るより綺麗です。
鑑別書付3.84ct 非加熱ホットネオンピンクスピネル ルース
※5枚目の写真、右下の筋は内包物ではなく、ホコリです。
とろとろ純白系❗️糸魚川翡翠勾玉ジェイダイト　鑑別書取得　太陽光透過極上逸品❗️

錫インゴット（三菱錫　純度：99.995%up） 1.2kg　×6本
国内で一番精度の高い中央宝石研究所のソーティング付き
国産 パラフィンワックス 135°F 粒 ペレット 20kg
掲載している全ての写真は実物です。
【未開封】プラ木レン 4A型 100個
未使用、ルース状態ですのでブライダル用や記念日のプレゼント、資産にもオススメです。
歯科用cadcamシールセット（Ⅱ、Ⅲ）77枚

中宝研ソーティング付き 1カラット 天然ダイヤモンド

⭕️石墨入り 初めて出品❗️ ⭕️最上級 糸魚川翡翠勾玉ジェイダイト　鑑定機関鑑別書
ご安心いただく為、発送の際は手元のダイヤモンドテスターで天然ダイヤ確認の動画を撮影しながら梱包し、発送致します。
ピーコックグリーンで綺麗なオーバル！13.5x14.2ｍｍ
紛失補償付きの発送方法にて発送致します。
【Krn様専用ページ】幅木 52cm 1枚

パイプクリーナー 黒400本　30cmクラフト用品
天然石 ダイヤ 1ct 1カラット 大粒 一粒 CGL

【発送はお盆予定　要コメント】電気窯　Duncan Kiln　EA820

商品の情報

商品の状態新品、未使用

ジャンクジャーナル　すずらん　鈴蘭　スズラン　おすそ分けファイル

韓国産反物　紬　絹100%

高級★フリモントガラス★アンティークガラスGランク002-3 ステンドグラス材料

⑧ 鹿 頭蓋骨 ハンドメイド モチーフ デッサン スカル インテリア 角 なし
天然ダイヤモンドカラット 1.034ctカラー Kクラリティ SI1カット GOOD蛍光性 FAINT情報詳細はソーティングをご確認お願い致します。付属品ルースケース、ソーティングとても綺麗な大粒1カラットUPの天然ダイヤです。カケなどもありません。SI1クラスのため肉眼での内包物は困難で画像で見るより綺麗です。※5枚目の写真、右下の筋は内包物ではなく、ホコリです。国内で一番精度の高い中央宝石研究所のソーティング付き掲載している全ての写真は実物です。未使用、ルース状態ですのでブライダル用や記念日のプレゼント、資産にもオススメです。ご安心いただく為、発送の際は手元のダイヤモンドテスターで天然ダイヤ確認の動画を撮影しながら梱包し、発送致します。紛失補償付きの発送方法にて発送致します。天然石 ダイヤ 1ct 1カラット 大粒 一粒 CGL

商品の情報

商品の状態新品、未使用

印象のデザイン 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然ダイヤモンド その他

58分钟前

印象のデザイン 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然ダイヤモンド その他

¥294,000 ¥135,240

(税込) 送料込み
8
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

269ea93445d7

 1423

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

269ea93445d7
印象のデザイン 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然ダイヤモンド その他 印象のデザイン 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然ダイヤモンド その他

単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然

単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然


単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然

単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然


単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然

単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然


単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然

単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然


単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然

単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然


単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然

単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然


単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然

単品販売／受注生産 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 印象のデザイン 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然ダイヤモンド その他
© www.inba.net, Inc.