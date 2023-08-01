印象のデザイン 中宝研ソーティング付き 1カラット 天然ダイヤモンド その他

天然ダイヤモンド

【Krn様専用ページ】幅木 52cm 1枚



パイプクリーナー 黒400本 30cmクラフト用品

カラット 1.034ct

【発送はお盆予定 要コメント】電気窯 Duncan Kiln EA820

カラー K

ジャンクジャーナル すずらん 鈴蘭 スズラン おすそ分けファイル

クラリティ SI1

韓国産反物 紬 絹100%

カット GOOD

高級★フリモントガラス★アンティークガラスGランク002-3 ステンドグラス材料

蛍光性 FAINT

⑧ 鹿 頭蓋骨 ハンドメイド モチーフ デッサン スカル インテリア 角 なし

情報詳細はソーティングをご確認お願い致します。

トールペイント白木 いろいろ②



トリートメント グリーンダイヤ 2pc 0.168&0.150

付属品ルースケース、ソーティング

無垢フローリング ウォルナット ヘリンボーン張 6畳分 11.7平米



♡M♡様専用ページ



美しい❗️糸魚川翡翠勾玉 ジェイダイト 白に緑持ち 鑑別書取得 選別極上品質本物❗️

とても綺麗な大粒1カラットUPの天然ダイヤです。

レムリアンシードクォーツ ピラミッド

カケなどもありません。

◆受注制作◆海外紙モノコラージュ素材収納バインダーセット

SI1クラスのため肉眼での内包物は困難で画像で見るより綺麗です。

鑑別書付3.84ct 非加熱ホットネオンピンクスピネル ルース

※5枚目の写真、右下の筋は内包物ではなく、ホコリです。

とろとろ純白系❗️糸魚川翡翠勾玉ジェイダイト 鑑別書取得 太陽光透過極上逸品❗️



錫インゴット（三菱錫 純度：99.995%up） 1.2kg ×6本

国内で一番精度の高い中央宝石研究所のソーティング付き

国産 パラフィンワックス 135°F 粒 ペレット 20kg

掲載している全ての写真は実物です。

【未開封】プラ木レン 4A型 100個

未使用、ルース状態ですのでブライダル用や記念日のプレゼント、資産にもオススメです。

歯科用cadcamシールセット（Ⅱ、Ⅲ）77枚



中宝研ソーティング付き 1カラット 天然ダイヤモンド



⭕️石墨入り 初めて出品❗️ ⭕️最上級 糸魚川翡翠勾玉ジェイダイト 鑑定機関鑑別書

ご安心いただく為、発送の際は手元のダイヤモンドテスターで天然ダイヤ確認の動画を撮影しながら梱包し、発送致します。

ピーコックグリーンで綺麗なオーバル！13.5x14.2ｍｍ

紛失補償付きの発送方法にて発送致します。

【Krn様専用ページ】幅木 52cm 1枚



パイプクリーナー 黒400本 30cmクラフト用品

天然石 ダイヤ 1ct 1カラット 大粒 一粒 CGL

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

天然ダイヤモンドカラット 1.034ctカラー Kクラリティ SI1カット GOOD蛍光性 FAINT情報詳細はソーティングをご確認お願い致します。付属品ルースケース、ソーティングとても綺麗な大粒1カラットUPの天然ダイヤです。カケなどもありません。SI1クラスのため肉眼での内包物は困難で画像で見るより綺麗です。※5枚目の写真、右下の筋は内包物ではなく、ホコリです。国内で一番精度の高い中央宝石研究所のソーティング付き掲載している全ての写真は実物です。未使用、ルース状態ですのでブライダル用や記念日のプレゼント、資産にもオススメです。ご安心いただく為、発送の際は手元のダイヤモンドテスターで天然ダイヤ確認の動画を撮影しながら梱包し、発送致します。紛失補償付きの発送方法にて発送致します。天然石 ダイヤ 1ct 1カラット 大粒 一粒 CGL

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【発送はお盆予定 要コメント】電気窯 Duncan Kiln EA820ジャンクジャーナル すずらん 鈴蘭 スズラン おすそ分けファイル韓国産反物 紬 絹100%高級★フリモントガラス★アンティークガラスGランク002-3 ステンドグラス材料⑧ 鹿 頭蓋骨 ハンドメイド モチーフ デッサン スカル インテリア 角 なし