*在庫残りわずか

原題: Rogue One: A Star Wars Story

サイズ:One Sheet 27×40インチ (約68.9cm×101.6cm)

種類:US Orig DS(USオリジナル両面印刷)

輸入元:アメリカ

状態:未使用

* アメリカにはUS版とINTL版(インターナショナル版)の2種類があります。US版のポスターには「theater」が印刷されており、INTL版には「cinema」が印刷されています。

こちらはUS版のポスターで、アメリカの映画館掲示用オフィシャルポスターです。サイズは同じ27×40インチで、68×101cm前後に相当します。アメリカではこのサイズを「ワンシート」と言います。国際的に通用する映画館ポスターの標準サイズですが、日本映画館ポスターのB1サイズより少し小さいです。ご了承ください。

またご不明な点がございましたら、お気軽にお声掛けください。

* 映画配給会社から劇場掲示用オフィシャル両面印刷ポスター

* 非売品・数量限定

* 筒型の梱包材にて発送・安心・安全

* 他のポスターも出品中

* 無断転載禁止

REALDポスター

3Dポスター

IMAXポスター

REALD3D

IMAX

ポスター

映画ポスター

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

