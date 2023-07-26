安価 トリーバーチ　エスパドリーユ　23.5cm 未使用 フラットシューズ/バレエシューズ

トリーバーチ エスパドリーユ

Repetto BB バレエシューズ サンドリオン



レペット 38 エナメルヒール

カラー 濃いネイビー ロゴの部分はブラック

まるみ様専用❗️コールハーン cole haan バレエシューズ 未使用 サイズ7

サイズ 23.5cm US6.5

新品 REPETTO レペット バレエシューズ パンプス



新品未使用⭐︎OHGA フロッキー 23cm ブラック

付属品…箱

ティノ様専用 maison margiela 4ステッチ ポインテッド



セルジオロッシ sergio rossi ローファー スリッパ フラット

落ち着いたカラーとデザインで、長く履いていただけると思います。未使用品ですが自宅で保管していました。自宅保管をご理解いただいた上、

【極美品】MARGARET HOWELL idea 本革 バレエシューズ

ご検討をよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド トリーバーチ 商品の状態 新品、未使用

トリーバーチ エスパドリーユカラー 濃いネイビー ロゴの部分はブラックサイズ 23.5cm US6.5付属品…箱落ち着いたカラーとデザインで、長く履いていただけると思います。未使用品ですが自宅で保管していました。自宅保管をご理解いただいた上、ご検討をよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド トリーバーチ 商品の状態 新品、未使用

アルマーニ エスパドリーユマリン様専用❗OPERA NATIONAL DE PARIS❤クロススクエアバレエシューズoffen オッフェン スカラップ パール 40 ブラック 黒 blackバンタンパリッシュ♡Claire【クレア】 Samacyacoシャネル バレエシューズ 38【新品】メゾンマルジェラ 靴 タビ バレリーナ 牛革リゲッタ シューズシャネル ラバーシューズ パンプス ぺたんこ