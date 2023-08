#Aprilroofs ← 全出品物

2003ssの全体を花柄でデザインしたキャンプキャップ。

このモデルは内タグがつけられていない時のモデルです。

カラー:Black / ブラック

シーズン:2003ss

生産国:アメリカ

生産から20年近く経過しているので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

発送はネコポス、または宅急便コンパクトを予定しています。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

