【ラッピング無料】 Dre"Dr. Dr. Dre (12inch) Edition" 洋楽

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ARTIST : Dr. DreTITTLE : Dr. Dre EditionDJに使い易い様にIntro付きに改良した「Re-Edits」シリーズ!!全6曲なのですが、文句無しのラインナップ!![TRACK LIST]A1 .Deep CoverA2 .Next EpisodeA3 .Been There And Done ThatB1 .Ain't Nuthin But A G ThangB2 .XxplosiveB3 .Still D.R.E.FORMAT : 12inchCATNO. : CRE-004RELEASE : 2004#drdre #record #VINYL #アナログレコード<ジャケットのコンディション>EX- :EXCELLENT- スレ、シワ、リングウェア、カット、ドリルホール、底抜けが気にならない程度にある。<盤質の表示>EX-:EXCELLENT- 軽いスレ、スリキズがあるが、音にほとんど影響ない程度。 (中古盤として標準的な状態。)

