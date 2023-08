大特価放出！ アディダスadidasランニングシューズ26アディゼロプライムX PRIME X スニーカー

即購入⭕️

adidas EWING アディダス ユーイング

定価 36,300(税込)

値下げ交渉可能です。

中古ですが、トータルで8km程度のジョギングだけです。通常使用による汚れ程度なのでとても綺麗な状態だと思います。インソールの写真、アウトソールの状態でご判断頂ければと思います。

送料込み

私には合わなかったので出品となります

以下はメーカーサイトからの転記です。

アディゼロ プライム X / ADIZERO PRIME X

光速。規格外カーボン。アディダス独自のテクノロジーを搭載し、ルールブックに捉われない速さを手に入れるためのコンセプトモデル。

ここに速さの秘訣がある。それはアディゼロ。レースの日に自己ベスト更新を目指すアスリートを応援するために生まれた、スピード重視のランニングシューズ。その秘密は、革新的テクノロジーの組合せとアスリートの視点。3層構造の高反発Lightstrike ProクッショニングとENERGYRODS、Energyblade、そして非常に軽いメッシュアッパーのシナジー効果が、目標達成を目指すランナーをサポートしてくれる。

アッパーには50%以上のリサイクル素材を使用するなど、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにしたアイテム。

シューレースクロージャー

テキスタイルアッパー

Lightstrikeクッショニング

力漲る走りを支えるENERGYRODS

重量:250 g(27cm 片足重量)

ミッドソールドロップ:8 mm (ヒール:50 mm )

Continental™ラバーアウトソール

アッパーには50%以上リサイクル素材を使用

商品番号:GV7074

色:リネングリーン/コアブラック/ビームイエロー

カラー···グリーン

●注意事項:

箱ありません…現物のみとなります

#アディゼロプライムX

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

