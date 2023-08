マウント···αAマウント系

購入したものの、全く使用する事が無かったので出品いたします。

前所有者様のコメントです。

主に子供の行事の撮影等に使用していましたが、

使用頻度が減ったため出品することにしました。

▼メーカー・ブランド

#SIGMA #シグマ

▼商品名・型番

APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM

APO TELE CONVERTER 2x EX DG

▼状態

・箱なし、取扱説明書なし、保証書なし。

・ソフトケースあり。他の付属品は紛失。

・写真に写っている物が全てとなります。

▼注意事項

・撮影に使用した備品や背景物等は含まれません。

・出品の前に基本的な動作確認等をしていますが、

ご購入後の品質保証や動作保証は出来かねます。

・中古品であることをご理解の上ご購入ください。

こちらの商品は、現状これ以上の値下げは考えておりません。

商品の情報 商品のサイズ α Aマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

