かわいい新作 Irving Penn 写真集 PHOTOGRAPHS 洋書

アーヴィングペンの写真集です。

廃盤の貴重な一冊です。

A DONATION IN MEMORY OF LISA FONSSAGIVES-PENN

【Photographs by】Penn, Irving(アーヴィング・ペン)

【出版社】MODERNA MUSEET STOCKHOLM 1996年

【装丁】 Cloth with dustcover(ハードカバー)

【ページ】270 pages with 100 monochro. plates

Irving Penn 写真集 PHOTOGRAPHS

【サイズ】25.2 x 25.4 cm

アメリカの写真家 Irving Penn(アーヴィング・ペン)のストックホルムで開催された写真展に併せて刊行されたカタログです。

アーヴィングペンの写真集です。廃盤の貴重な一冊です。A DONATION IN MEMORY OF LISA FONSSAGIVES-PENN 【Photographs by】Penn, Irving(アーヴィング・ペン)【出版社】MODERNA MUSEET STOCKHOLM 1996年【装丁】 Cloth with dustcover(ハードカバー)【ページ】270 pages with 100 monochro. plates【サイズ】25.2 x 25.4 cmアメリカの写真家 Irving Penn(アーヴィング・ペン)のストックホルムで開催された写真展に併せて刊行されたカタログです。

