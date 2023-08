【s.14様専用ページ☆】

ご覧頂きありがとうございます!

【商品情報】

・ブランド: シュプリーム

・色柄: 黒 ブラック

※ 写真撮影なので多少の色合いの

誤差はご容赦下さい。

・サイズ表記: M

・サイズ詳細 (単位:cm)

着丈:69

身幅:53

肩幅:44

袖丈:25

・素材:綿 100%

・状態: USED 良好

目立った傷や汚れは無く綺麗な状態です✨

※古着になりますので、

ご理解の上ご購入をお願い致します。

No.v537

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

