【楽ギフ_包装】 シチズン CITIZEN XC H240-T019081 腕時計 エコドライブ 腕時計(アナログ)

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CITIZEN シチズン XC エコドライブ 腕時計 品番H240-T019081ケース径約27mm腕周り約14cm動作確認済み傷あり時刻設定は購入者さまで設定お願いいたします。写真のものが全てになります。状態は写真にてご確認くださいませ。※時計台は付属しません。

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