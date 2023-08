ご覧いただきありがとうございます。

ラルフローレン ダウンコート サイズM ベージュ ロング丈 フード ファー

ヨウジヤマモト、 Y's、LIMI feu、コムデギャルソン、イッセイミヤケを多数出品しております。是非、ご覧になって下さい。

#baum_isseymiyake

▶︎ Brand

ISSEY MIYAKE/イッセイミヤケ

▶︎Item Name

09AW 刺繍 ナイロンキルティング ジャケット

▶︎ size / 2

▶︎ 実寸サイズ

肩幅 : 約40.5cm /身幅 : 約52cm

袖丈 : 約59cm/ 着丈 : 約65cm

▶︎ カラー / 紺

▶︎ 素材

表地 ナイロン100%

刺繍糸 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%

▶︎ Detail

外側 フロントポケット×2/外側 なし

▶︎ コンディション / AB

コンディションランク

S : 新品、未使用に近い商品

A : 使用感が少なく非常に状態が良い商品

B : 使用感があるが傷や汚れの少ない商品

C : 使用感があり傷や汚れがある商品

D : 使用感が目立つ難がある商品

▶︎ 商品詳細

08AWのコレクションにも登場したナイロンキルティング素材のジャケットです。大胆に施した刺繍のデザインが印象的です。スタイリングのメインアイテムとしてお召し頂ける商品です。

※ご購入後のキャンセル、返品、返金は承れませんのでご了承下さいませ。

管理番号 901

PLEATS PLEASE プリーツプリーズ

me ISSEY MIYAKE

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

