大人女性の 2way 極上美品✨COACH カラーブロック レザー 大容量 ブリーフケース ビジネスバッグ

○アイテム

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。

⚪︎サイズ

縦 約 28 cm

横 約 40 cm

マチ 約 8 cm

ハンドル 約 38 cm

ショルダー 約 65 〜 125 cm (調節可能)

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

⚪︎状態

未使用レベル 使用ほぼなし

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。

⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。

⚪︎カラー

ブラウン ネイビー バイカラー

⚪︎素材

レザー 革

⚪︎配送

商品本体のみ簡易包装にて、原則1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございます。その点、ご了承ください。お急ぎの方は必ずお伝えください。

⚠︎ご購入の前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

#ねこまんまの宝箱

今後、他にも多数小物やバッグを取り扱っていきます☺︎

↑ハッシュタグを押していただくと他の商品もご覧になれます☆

710450125882000041280096e527

カラー···ブラウン

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

