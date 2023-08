こちらは1990年代の Star Trek VI "The Undiscovered Country" Tシャツ です。

サイズはXL。

Cotton100%。

Made in USA。

ボディはchanges。

コピーライト1991年。

裾袖シングルステッチ。

状態は、コピーライト周辺にリペア。フロント裾にシミ。ネックにリペア。バック右肩に薄シミ。リペアやシミはありますが、ボディのフェード感と相まったボロ系の良い雰囲気となっています。また、致命的なダメージ等はなく、安心して着ていただけます。

平置き実寸

着丈 70.5cm(バック襟付け根から)

身幅 62cm(脇下)

肩幅 53cm

袖丈 15.5cm(脇から袖先)

多少の誤差はご了承下さい。

海外のアーティスト、セレブの着用で価値の高まるキャラT、アニメT、ムービーTシャツ。

Star Trek VI "The Undiscovered Country" (スタートレックVI 未知の世界)は、1991年のアメリカ映画。『宇宙大作戦』(TOS)のレギュラーを中心とした『スタートレック』の映画(オリジナルシリーズ)全6作中6作目であり、TOSの事実上の完結編。

インパクトのある贅沢なプリントが魅力。

国内海外問わずのコレクターからも評価の高い一着。

サイズもXLと好条件。

お好きな方、お探しの方いかがでしょうか。

この機会に是非ご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チェンジズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

