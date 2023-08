Aprica アップリカ

R129の最新安全基準を満たす、新生児から使えるチャイルドシートです。固定方式はISOFIX固定。

●商品状態について

購入時期 2019年冬

購入状態 新品で購入

使用頻度 2020年3月〜2021年10月

●注意事項(写真5.6.7枚目要確認)

底スライド部に砂が入りこんでしまっていますが、中面やシート自体には目立った汚れはなく、全体的に状態は良いかと思います。

また初期不良でシートカバーのタングホルダーが破れていますが、メーカーから新品を貰っています。結局変える前に使用をやめたので、新品のシートカバーは未使用です。)

タングホルダーは破れていても問題なく使えるので、カバーが汚れた際、洗い替えとしても使えるかと思います。

部分的に手洗いなどはしていますが、気になる場合はクリーニング等にお出しください。

●付属品

すべてついてます。

・フレックスシェード

・全身マモールクッション

・ガイドキャップ

・取扱説明書

●その他

ペット、喫煙者なし

発送は梱包発送たのめる便にて発送します。

以下サイトより。

重量

15.2kg

使用可能期間

後向きシート

身長40cm~83cm まで

(参考年齢:新生児~18ヶ月頃まで)

前向きシート

身長71cmかつ月齢15カ月以上~100cm まで

(参考年齢:15カ月以上~4歳頃まで)

※体重17.5kgを超えるお子さまにはご使用になれません。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

