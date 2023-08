ベビーグッズも大集合 ナイキ エアジョーダン1 ミッド "リバース ブレッド" 27.5cm スニーカー

【商品詳細】

554724-660

ジム レッド/ブラックーホワイト

【状態】

使用感が少なく

目立つ傷や汚れが無い。

【付属品】

箱なし

【注意事項】

※トラブル防止の為プロフィール必読

※厳密な点検をして出品していますが状態の評価はあくまで個人基準で行っています。

※できる限り多方面の画像を上げています。

気になる箇所はコメント下さい。

完璧を求める方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

