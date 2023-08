特売 90s POLO RALPH LAUREN スウェット トレーナー ポロベア 赤 スウェット

ご覧いただきありがとうございます。

●商品説明

90年代ポロラルフローレンのポロベアのスウェットです。

スキーをしているポロベアが大きくプリントされています。

ポロベアが誕生したのが90年代ですので、ポロベアのスウェットとしては結構、初期のものになります。

90s / 90年代 / Y2K / オールドラルフ / ナイガイ

ヴィンテージ / ビンテージ / VINTAGE

●カラー

赤 レッド

●素材

コットン95%

アクリル5%

●状態

こちらの商品の状態は【3】です。

左袖背面側にうっすらとシミがあります。

大きく目立つものではありませんが、ご理解のうえご購入ください。

【1】新品または新品同様に近いもの

【2】多少使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れはないもの。

【3】使用感や部分的にダメージや汚れがあるが、着用には問題がないもの。普段、古着を着用する方なら気にならない程度。

【4】使用感やダメージ、汚れがあるもの。古着慣れしている方におすすめ。

●サイズ

表記M

下記、実寸値ご参照ください。

実寸平置き(cm)

着丈:64

身幅:57

肩幅:ラグラン

裄丈:88

管理番号:PRL-2320-3412

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 やや傷や汚れあり

