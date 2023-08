新品・未使用・タグ有りです!

株式会社ワールドの

anatelier(アナトリエ)の籐のリアルかごバッグです!

めちゃくちゃ軽量(☆∀☆)

こちらのブランド、

こちらのデザイン、

もぉ一生手に入りません!

立体3Dりぼんモチーフがいっぱい付いていて、

このクオリティーなのに、天然素材のかごバッグで、

めちゃくちゃ可愛すぎます♡♡♡(*>∀<*)♡♡♡

アンティークゴールドの、底びょうも付いていて安心!

前からも、横からも、

どこから見ても可愛い、

リアルな、籐の天然素材の、かごバッグですよぉ(*≧з≦)

今ではこちらのトートバッグのモデルは、

入手困難でレアな商品です!

出品を迷いまくってますぅ(・・;)

使ってくださる方がいらっしゃれば、、、(ノ_・。)

★サイズ

新品 MADE IN MADA メイドイン マダ ラフィア 2way バッグ

・手提げ含む縦30cm、・バッグのみ縦18cm、

【限定セール】メゾンドフルール かごバッグ ラタンパール

・サイドりぼん込み横40cm、

【お値下げ】♠️ Kate spade ♠️ カゴバッグ

・マチ12cm

山葡萄 カゴバッグ小



ヘレンカミンスキー カゴバッグ ブラック 美品

※上部20cm位は広がります!

ランセル ☆ ヴィンテージ かご レザー コンビ ショルダーバッグ 伊製 底鋲

上部サイドに、シャーリング生地で、

新品 MARNI 阪急マルニ ピンク アニマルバスケット 犬 かごバッグ

荷物の転落防止が付いていますよ(*^^*)

二重編み 籠 山葡萄 カゴ かごバック やまぶどう 中布と内ポケット付き



試着のみ ヴィオラドーロ カゴバッグ ゴールド

★カラー...ベージュ

【新品未使用】マルニフラワーカフェ アニマルバスケット ブラックキャット



マル二 カゴバック Mサイズ

★素材…籐(天然素材)

ロエベ パリ限定スモールカゴバッグ



LOEWE ロエベ ラフィア ポシェットバッグ 未使用

#株式会社ワールド

ドゥーズィエムクラス DRAGON レザー かごバッグ ポーチ

#ワールド

☆新品☆MARNI MARKET カゴバック ブラックサングラス 表参道先行販売

#(株)ワールド

久々値下げ‼️ケイトスペード カゴ 2ウェイバック ポシェット

#アナトリエ

エバゴス ebagos 籐ポケット カゴバック

#anatelier

urakoさま専用

#籐

sacai カゴバッグ 極美品

#籐のかごバッグ

ARANAZ アラナス カゴバッグ かごバッグ 2way 籠bag

#とう

LUDLOWラドロー★デイジー モチーフ付 ラタンカゴバッグ バスケット

#天然素材

【新品・翌日発送】ラブティックボンボン パールハンドルバスケットS

#かごバッグ

バレンシアガ BALENCIAGA バッグ レディース

#カゴバッグ

新品未使用 カゴバッグ 丸型 円形 高級 バリ直輸入 ショルダーバッグ

#高島屋

山葡萄バッグ(台形高級極細7段花結び)

#タカシマヤ

未使用⭐︎ランバンオンブルー パールかごバッグ

#百貨店

未使用タグ付き アヴァケーション BUCKET かごバッグ ペイズリー 保存袋

#リアルかごバッグ

Ohana box様

#素材

☆新品☆ POLO ラフィアカゴバッグ

#リアル素材

山葡萄籠 未使用品 美品

#入手困難

DEAN&DELUCA ビームスコラボ かご保冷バッグ 大

#レア

【PATOU】パトゥ バスケットバッグ♡カゴバック

#数量限定

新品未使用 LOEWE バスケットバッグ ミディアム カゴ アナグラム タン

#ベージュ

プラダ ショルダー バッグ カナパ カゴ ストロー 2way 美品

#アンティークゴールド

ATAOかごBag

#ゴールド

【美品】HEIDI KLEIN カゴバッグ 巾着 ライトベージュ バンブーバッグ

#立体

プラダ PRADA 1BG835 かごバッグ フェザー ラタン 羽根 カゴ

#3D

Bshop apoint etc ラフィアバッグ

#りぼん

マルニ MARNI カゴバッグ キッズ ハンドバッグ カゴ

#リボン

Carnet かごバッグ パール

#モチーフ

山胡桃木 山葡萄 籠 カゴ かごバック やまぶどう かご バック

#クオリティ

ヴィオラドーロ バンブーハンドルバッグ

#クオリティー

クレドランCLE PURSE MESH TOTE

#底ビョウ

胡桃 くるみ 手作り 籠バッグ 内布付き

#底びょう

ビューティフルピープル カゴバッグ

#バッグ

【美品】ケイトスペード かごバッグ 2wayショルダーバッグ トートバッグ 黒

#トートバッグ

Marni マルニ TROPICALIA かごバッグ トートバッグ バケット

#バンドバッグ

籠バッグ 和小物さくら 1734

#可愛い

バスケットバッグM ヤシの葉&カーフ ナチュラル/タン

#カワイイ

ロエベ バスケットバッグ スモール かごバッグ loewe

#かわいい

商品の情報 ブランド アナトリエ 商品の状態 新品、未使用

新品・未使用・タグ有りです!株式会社ワールドのanatelier(アナトリエ)の籐のリアルかごバッグです!めちゃくちゃ軽量(☆∀☆)こちらのブランド、こちらのデザイン、もぉ一生手に入りません!立体3Dりぼんモチーフがいっぱい付いていて、このクオリティーなのに、天然素材のかごバッグで、めちゃくちゃ可愛すぎます♡♡♡(*>∀<*)♡♡♡アンティークゴールドの、底びょうも付いていて安心!前からも、横からも、どこから見ても可愛い、リアルな、籐の天然素材の、かごバッグですよぉ(*≧з≦)今ではこちらのトートバッグのモデルは、入手困難でレアな商品です!出品を迷いまくってますぅ(・・;)使ってくださる方がいらっしゃれば、、、(ノ_・。)★サイズ・手提げ含む縦30cm、・バッグのみ縦18cm、・サイドりぼん込み横40cm、・マチ12cm※上部20cm位は広がります!上部サイドに、シャーリング生地で、荷物の転落防止が付いていますよ(*^^*)★カラー...ベージュ★素材…籐(天然素材)

