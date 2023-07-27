輝く高品質な 美品　NOMADIS ノマディス リバーシブルトートバッグ トートバッグ

ノマディス リバーシブルトートバッグになります。

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商品の情報 ブランド ノマディス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ノマディス リバーシブルトートバッグになります。即買い大歓迎２回使用しました。 コンディションはかなり良いです。両サイドにポケットがついています。折り畳むことが出来ます。旅行等使い勝手が良いです。素材···ナイロンサイズ···縦41.5cm x 横42cm x マチ15㎝重さ. 396gポケット表2 中22023スプリングコレクションよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ノマディス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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