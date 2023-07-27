輝く高品質な 美品　NOMADIS ノマディス リバーシブルトートバッグ トートバッグ

ノマディス リバーシブルトートバッグになります。
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２回使用しました。 コンディションはかなり良いです。
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両サイドにポケットがついています。
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折り畳むことが出来ます。旅行等使い勝手が良いです。
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縦41.5cm x 横42cm x マチ15㎝
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2023スプリングコレクション
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ノマディス リバーシブルトートバッグになります。即買い大歓迎２回使用しました。 コンディションはかなり良いです。両サイドにポケットがついています。折り畳むことが出来ます。旅行等使い勝手が良いです。素材···ナイロンサイズ···縦41.5cm x 横42cm x マチ15㎝重さ. 396gポケット表2 中22023スプリングコレクションよろしくお願いします。