ご覧頂きありがとうございます!(^^)

adidas ivy park ワンピース



美品 JILL BY JILLSTUART ツイードジャケットミニワンピース

★ #Lily’s_shop 一覧 ♡

アトリエボズ ジャンパースカート ロリータ ゴシック



美品☆ANAYI アナイ レース切り替えワンピース 36サイズ

★ #Lily’s_LKBennett ♡

PLAIN PEOPLE プレインピープル ワンピース



イノセントワールド ロングワンピース ブラウン リボン フリル メリーゴーランド

◆LKBennett ジマーマン の正規輸入品です。

【新品未使用】ピンキーアンドダイアン ジオメトリックレースノースリーブワンピース



フォクシーニューヨーク、リボンデザインワンピース、サイズ38記載。FOXEY

◆在庫が常に変動するため、ご購入前にコメントにて在庫の確認をお願いいたします。

グレースコンチネンタル34レースビジュービーズフラワードレス美品



まいさく様♡美品♡フェラガモ Ferragamo ワンピース ドレス 40

◆ご購入希望の方に専用ページをご用意いたします。

イノセントワールド レジメンタルストライプワンピース



BABY,THE STARS SHINE BRIGHT ベビードール JSK 黒

◆普段は発送まで一週間ほどお時間頂戴いたします。お急ぎの方は相談してください。

ダーマコレクション ツイードワンピース 7号



未使用 MM6 メゾンマルジェラ 春夏 ワンピース ドレス Aライン紺 S

◆サイズ:UK6、8、10、12、14、16

インゲボルグ レースワンピース 希少 ピンクハウス

UK6:バスト86 ウェスト72 着丈95 袖丈60 肩幅34

SPORTS MAX スポーツマックス 総柄ワンピース シルク混

UK8:バスト90 ウェスト76 着丈95 袖丈61 肩幅35

美品 ルネ 2021年 ノースリーブ ワンピース アンゴラ混 チャーム

UK10:バスト94 ウェスト80 着丈96 袖丈62 肩幅36

M's上品ワンピース

UK12:バスト98 ウェスト84 着丈97 袖丈63 肩幅37

ポール・スミス☆ワンピース

UK14:バスト102 ウェスト88 着丈98 袖丈64 肩幅38

【美品】ラルフローレン ストライプ柄ワンピース ブルー青 ベルト 鹿の子 2

UK16:バスト106 ウェスト92 着丈99 袖丈65 肩幅39

【新品】Herlipto Butterfly Sleeve Knit Dress



omas hande オーマスヘンデ

素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。

COMME des GARÇONS GIRL walt Disney 高級 希少



elic123様専用

◆新品です。通関のため値札などの紙タグが付属しない場合は多いです。予めご了承くださいm(._.)m

Angelic Pretty ドレンチェリー ジャンパースカート



専用✨ヒロミチナカノ ワンピース ZARA ワンピース

◆勤務中返事が遅れる場合はありますが、なるべく迅速に対応してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

NOCTURNE シルクワンピースベージュピンクS



Max Maraweekend ストライプワンピースXL

#ワンピース #ドレス

未使用タグ付 23区 洗える Vネックワンピース 大きいサイズ44 ブラック

#Realisation #リアリゼーション

FENDI Tシャツワンピ

#realisationpar #リアリゼーションパー

jane marpleワンピース

#Sandro #サンドロ

【人気のチェック】BLUE LABEL CRESTBRIDGE セットアップ

#theory #セオリー

♡FOXEY Vネックワンピース♡

#tedbaker #テッドベイカー

Shanghai Dollワンピース サックス

#Reformation #リフォーメーション

【美品】LEONARD 総柄ワンピース 半袖 ブルー 36 S 花柄

#AliceOlivia #アリス #アリス+オリビア

KristensenDuNORD クリステンセンドゥノルド ワンピース

#Alexis #アレクシス

CELFORD ワンピース 36〖N2776〗

#REISS #リース

N111【コーチ】プリーツワンピース◇タグ付新品◇総シルクSサイズ◇レース編ラメ

#Zimmerman #ジマーマン

新品同様タグ付き エムズグレイシー 花柄ワンピース

#maje #マージェ

ほぼ新品タグ付き KEI Hayama PLUS ワンピース

#LKBennett #エルケーベネット

【新品・タグ付き】CELFORD セルフォード ベルト付きワンピース

#ZADIGVOLTAIRE #ザディグエヴォルテール

《レア》レオナールワンピース

#MaxMara #マックスマーラ

新品 エムズグレイシー 38M プチフラワー ワンピース ブラック

#Toteme #トーテム

アリスバーリー花総柄ワンピースL11号グレーベージュ×ボルドー新品フォーマル

#ClaudiePierlot #クローディピエルロ

Alice and the Pirates 海賊船星座柄 ジャンパースカート

#UllaJohnson #ウラジョンソン

新品 sacai 紺 ネイビー 編み込み ニット ワンピース

053

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド テッドベイカー 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます!(^^)★ #Lily’s_shop 一覧 ♡★ #Lily’s_LKBennett ♡◆LKBennett ジマーマン の正規輸入品です。◆在庫が常に変動するため、ご購入前にコメントにて在庫の確認をお願いいたします。◆ご購入希望の方に専用ページをご用意いたします。◆普段は発送まで一週間ほどお時間頂戴いたします。お急ぎの方は相談してください。◆サイズ:UK6、8、10、12、14、16 UK6:バスト86 ウェスト72 着丈95 袖丈60 肩幅34 UK8:バスト90 ウェスト76 着丈95 袖丈61 肩幅35 UK10:バスト94 ウェスト80 着丈96 袖丈62 肩幅36 UK12:バスト98 ウェスト84 着丈97 袖丈63 肩幅37 UK14:バスト102 ウェスト88 着丈98 袖丈64 肩幅38 UK16:バスト106 ウェスト92 着丈99 袖丈65 肩幅39 素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。◆新品です。通関のため値札などの紙タグが付属しない場合は多いです。予めご了承くださいm(._.)m◆勤務中返事が遅れる場合はありますが、なるべく迅速に対応してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。#ワンピース #ドレス#Realisation #リアリゼーション#realisationpar #リアリゼーションパー#Sandro #サンドロ#theory #セオリー#tedbaker #テッドベイカー#Reformation #リフォーメーション#AliceOlivia #アリス #アリス+オリビア#Alexis #アレクシス#REISS #リース#Zimmerman #ジマーマン#maje #マージェ#LKBennett #エルケーベネット#ZADIGVOLTAIRE #ザディグエヴォルテール#MaxMara #マックスマーラ#Toteme #トーテム#ClaudiePierlot #クローディピエルロ#UllaJohnson #ウラジョンソン053

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド テッドベイカー 商品の状態 新品、未使用

新品タグ★ルネ フロントファスナーワンピース★フォクシー アベニール未使用級✨フォクシー フリルスリーブ ワンピース 襟付き ティファニーブルー40エムズグレイシー ツイード風 お花ジャガード ワンピース サイズ38最終値下げ 新品 マリメッコ CERESKOMEETTA ワンピース チュニック限定値下げ sowthpaw cathy キャシー サウスポー リメイクドレスoverE ケーブルニットワンピース23区 リベコリネン ノースリーブワンピース ペチコート付き48 3XL新品♡22年新作 セルフォード フレアーワンピース 完売品 プリーツ ピンク