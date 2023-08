豊富なギフト 雰囲気◎ 00s Y2K デニム カーゴパンツ ミリタリーパンツ フレア デニム/ジーンズ

雰囲気◎ Y2K 00s デニム ボンテージ カーゴパンツ ミリタリーパンツ フレア

他のボンテージ、ワーク、カーゴパンツ等のパンツも

出品中です⤵︎ ⤵︎

#旧古着カーゴパンツ

ウエスト 約35cm

わたり 約25cm

股上 約22cm

股下 約80cm

裾幅 約23cm

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください

目立った汚れ傷等はありませんが掲載画像確認のうえあくまで中古品としてのご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします

ノーブランド品ですが

デニムのカーゴパンツ、ポケットデザイン、微フレア

ディテール満載のカーゴパンツとなっております。

Virgil Abloh(ヴァージルアブロー )やTravis Scott (トラビススコット )等がこのようなボンテージパンツ パラシュートパンツ ミリタリーパンツをよく着用していましたよね。

アンダーカバー undercover number (n)ine ナンバーナイン

ポロ ラルフローレン polo Ralph Lauren

DOLCE&GABBANA ドルガバ 等好きな方にはオススメな1本となっております。

アーカイブ archive ヴィンテージ vintage

CA

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

