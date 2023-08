こちらから私の出品している

#いぬのカステルバジャック出品

ブランド名:CASTELBAJAC / カステルバジャック

商品名:ハロゲン ?ミニブリーフケース

商品コード:026521

サイズ:横29cm×高さ20cm×マチ4+2cm

色:レッド

品物の状態■正規ライセンス品■新品■

素材:PU合成皮革

仕様:(外側)ファスナーポケット×1

(内側)ファスナーポケット×1

オープンポケット×2

商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。

#カステルバジャック

#CASTELBAJAC

#バッグ

#ショルダーバッグ

#トートバッグ

#リュックサック

#メンズファッション

#レディースファッション

#レザー

#キャンバス

#コラボレーション

#デザインバッグ

#ビジネスバッグ

#トラベルバッグ

#スーツケース

#ウエストバッグ

#ボストンバッグ

#クラッチバッグ

#カジュアルバッグ

#フェスバッグ

#小物入れ

#オーガナイザー

#ポーチ

#財布

#キーホルダー

商品の情報 ブランド カステルバジャック 商品の状態 新品、未使用

