2022年のクリスマスの特別な衣装 ハフ HUF PF00602 プルオーバーフーディー L パーカー

HUF(ハフ) のプルオーバーフーディーです。

◆製品の詳細◆

- 80/20コットン・ポリ330gsmプルオーバーフーディー

- 胸元にプリントされたアートワークと刺繍ディテール

- カンガルーポケット

- 左サイドシームにHUFフラッグラベルを採用

◆商品実寸計測サイズ◆

L:約73cm(着丈) x 約60cm(身幅) x 約59cm(肩幅) x 約95cm(裄丈) x 約67cm(袖丈)

◆カラー◆

・Navy(ネイビー)

HUF x Crailtapは、Girl and Chocolate Skateboardsのアーカイブから最も象徴的なグラフィック、ビデオ、マイルストーンとHuf Worldwideの遺産をミックスし、

我々の遺産を共に祝う全く新しいコレクションを発表しました。HUF x Crailtap Carson Pullover Hoodieは、

豊かな視覚的美学からインスピレーションを得たアートワークを使用しています。

HUFのオーナーであるKeith Hufnagelは、ニューヨークのストリートでスケートボードに親しみ、

その情熱を追求するためにサンフランシスコに移住しました。

2002年に1号店をオープンしたHUFは、ストリートウェア、フットウェア、スケートボードを融合させ、

進化し続けるスケートカルチャーをデザインと実践に取り入れることを目指しています。

【入手経路/購入店】

アメリカの公式オンラインショップまたは正規品販売店より当方が購入致しました正規品です。

タグ部分は買い付けの時期により写真と異なる場合がございます。

◆梱包について◆

商品は圧縮して発送させて頂く場合がございます。

★こちらからHUF(ハフ) の一覧がご覧頂けます。

#LifeIsBeautiful_HUF

★こちらから出品一覧がご覧頂けます。

#LifeIsBeautiful_all

★『販売中のみ表示』にチェックをして頂きますと見やすくなります。

[HUF(ハフ)/X CRAILTAP CARSON PULLOVER HOODIE/クレイタップ・カーソン プルオーバーフーディー/Style: PF00602/Color:Navy(ネイビー)]

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハフ 商品の状態 新品、未使用

