本物の ブラックオパール ルース 1.50ct 各種パーツ

エチオピア産ブラックオパールのルースです。

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サイズ:約11×8mm

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ダイワ タイラバ タイドブレイカー 80 100 120g 8個

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

エチオピア産ブラックオパールのルースです。サイズ:約11×8mmギラギラとした遊色が魅力的です。緑や赤、オレンジと角度により表情が変わります。フォロワー様5%offリピーター様10%off※併用可能 コメント欄にてお知らせください。宜しくお願い致します。

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