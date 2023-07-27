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エチオピア産ブラックオパールのルースです。
ジュエル 14インチ ドラゴンフライ用
【M様専用】ボタンno2
サイズ:約11×8mm
P26 グラシン紙染め ジャンクジャーナル素材
ダイワ タイラバ タイドブレイカー 80 100 120g 8個
ギラギラとした遊色が魅力的です。
済 うさぎ様 ご専用
緑や赤、オレンジと角度により表情が変わります。
【ルース】ゴールデンルチルクォーツ・キャッツアイ(タイチンルチル)③
アコヤ真珠ルース 片穴 10ミリUP
フォロワー様5%off
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※併用可能 コメント欄にてお知らせください。
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宜しくお願い致します。
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新品、未使用
【おまとめ】アクアさん♡(aqueous…
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【丸S31～】ツヤありショップシール★サンキューシール★名入れセミオーダー
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メグえもん様専用です❀.*・゜
6月ベキリー特集 / カラーチェンジガーネット（ベキリー産） 0.23ct
本真珠 淡水バロックパール2点セット 希少カラー バラ売り可能 無穴加工可能
《1点》ローズ系:金♡ふわ熊ちゃん❤︎シーリングスタンプ玉紐シール
エチオピア産ブラックオパールのルースです。サイズ:約11×8mmギラギラとした遊色が魅力的です。緑や赤、オレンジと角度により表情が変わります。フォロワー様5%offリピーター様10%off※併用可能 コメント欄にてお知らせください。宜しくお願い致します。
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本物の ブラックオパール ルース 1.50ct 各種パーツ
375
16分钟前
本物の ブラックオパール ルース 1.50ct 各種パーツ
¥
10,000
¥
8,500
(税込) 送料込み
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素材/材料
各種パーツ
ブラックオパール ルース 1.50ct
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1~3日で発送
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出品者
fcc9977f656
89
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (4)
本物の ブラックオパール ルース 1.50ct 各種パーツ
FENDI◇ショルダーバッグ/-/PNK/8BL124/バイザウェイ/ムートンピンク
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