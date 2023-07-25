超激安 コンセプツ × ナイキ SB ダンク ロー SP "オレンジロブスター"26cm スニーカー

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型番: FD8776-800
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|26cm
|ブランド
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Concepts × Nike SB Dunk Low SP "Orange Lobster"Concepts × Nike SB Dunk Low SP オレンジロブスター型番: FD8776-800サイズ:26.0cm付属品:箱、黒タグ、替えひも新品未使用instant購入購入後すぐにゴムバンドは外して保管しております。すり替え防止のためご購入後の返品キャンセルなどご遠慮ください。お支払い確認後２４時間以内に発送いたします。よろしくお願いします。
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|商品のサイズ
|26cm
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|新品、未使用