【人気商品】 アナグラム LOEWE ロゴ刺繍 Tシャツ ホワイト Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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状態 新品未使用、 タグ付き
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身幅：54cm。着丈: 72cm。肩幅50cm。袖丈21cm
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※素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。
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※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。
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商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。
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ご覧いただきありがとうございます!状態 新品未使用、 タグ付きSサイズ身幅：54cm。着丈: 72cm。肩幅50cm。袖丈21cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。 即購入も可能です。宜しくお願い致します