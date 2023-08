ご覧頂きありがとうございます。

m(_ _)m

刺繍♥️ブラック♥️

ノベルティ♥️(*^^*)

こちらの商品は♥️美品♥️とても♥️綺麗♥️な商品になります。(*^^*)

★ショップでは購入できないレア商品になります。(*^^*)

★外側サイドポケットに♥️刺繍♥️が入ってます。(*^^*)

サイズ(素人採寸)

縦42㎝ 横30㎝ マチ14㎝

ポケット

外観 ポケット 1

内側 ポケット 1

チャックポケット1

自宅保管の為、神経質な方のご購入ご遠慮ください。m(_ _)m

プロフィールお読み頂けると幸いです。

お気軽にコメント下さい。(*^^*)

#Diesel #ディーゼル#ディーゼルリュック#ノベルティ#ディーゼルレア#DIESELブラック

商品の情報 ブランド ディーゼル 商品の状態 未使用に近い

