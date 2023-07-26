【在庫あり/即出荷可】 adidas samba OG 30cm スニーカー

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カラー：ブラック
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・Brand：オリジナルス
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・Category：シューズ・靴
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新品未使用
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よろしくお願いします
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商品の情報
|商品のサイズ
|30cm
|ブランド
|アディダス
|商品の状態
|新品、未使用
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ご覧頂き有難うございます。アディダスサンバ なります。Samba og海外ENDで購入しました。サイズ 30cmカラー：ブラック・Brand：オリジナルス・Category：シューズ・靴・コレクション：サンバ新品未使用よろしくお願いします
商品の情報
|商品のサイズ
|30cm
|ブランド
|アディダス
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|新品、未使用