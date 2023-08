ユニ yuniのワンピースです。

葉っぱのグリーンと花柄が素敵です。

共布のベルトが付いています。【画像7】

そのままお召しいただいても良いのですが、

結んでも可愛いかなと思います。

後に着脱用の小さなボタンが2個あります。

身幅 50cm

着丈:116cm(裾にスリット約27cm)

定価 21,780円

どうかよろしくお願いします。

【以下ネットより】

細かな花をモチーフにした柄はニューヨークの

コレクターが集めていた大量の生地資料から

ピックアップしたものにyuniらしく手を加えたもの。

掠れたような手の込んだ柄は、ビンテージならではで、どこか懐かしく感じます。

一見、シンプルなデザインですが、裾の四箇所にスリットが入り、さりげなくポイントに。

たっぷりと生地を使ったふわりと軽いデザインは共布のリボンで絞って変化をつけてコーディネートを楽しんでいただけます。

ーーーーーーーーーー

センソユニコ

慈雨

芽風

萌

ann吉

t.b

ルクルカ

POINTLIGNE

マツオインターナショナル

ヨーガンレール

ババグーリ

パラスパレス

プランテーション

トゥモローランド

TOMORROWLAND

ボールジィ

Ballsey

メルローズ

M&kyoko

佐藤繊維

群言堂

中川政七商店

北欧暮らしの道具店

45rpm

45r

ダックス

DAKS

マックスマーラ

ポールスミス

マーガレットハウエル

ソニアリキエル

SONIA RYKIEL

メルローズ

MELROSE

ジェラールダレル

GERARD DAREL

Jプレス

J.PRESS

パドカレ

pas de calais

ビュルデサボン

ユニ

yuni

ジェニーギャルソン

ミラショーン

エヴェクスバイクリッツア

ポールスチュアート

URBAN RESEARCH

23区

クリスチャンオジャール

CHRISTIAN AUJARD

ザノースフェイス

ファイントラック

スノーピーク

ユニフレーム

コロンビア

パタゴニア

マムート

マーモット

モンベル

マウンテンハードウェア

マウンテンクイップメント

焼物

砥部焼

備前焼

小鹿田焼

信楽焼

織部焼

益子焼

となりのトトロ

ワンピース

花柄

ショッピング

ランチ

旅行

仕事

学校行事

セレモニー

お出かけ

街歩き

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ビュルデサボン 商品の状態 未使用に近い

ユニ yuniのワンピースです。葉っぱのグリーンと花柄が素敵です。共布のベルトが付いています。【画像7】そのままお召しいただいても良いのですが、結んでも可愛いかなと思います。後に着脱用の小さなボタンが2個あります。身幅 50cm着丈:116cm(裾にスリット約27cm)定価 21,780円どうかよろしくお願いします。【以下ネットより】細かな花をモチーフにした柄はニューヨークのコレクターが集めていた大量の生地資料からピックアップしたものにyuniらしく手を加えたもの。掠れたような手の込んだ柄は、ビンテージならではで、どこか懐かしく感じます。一見、シンプルなデザインですが、裾の四箇所にスリットが入り、さりげなくポイントに。 たっぷりと生地を使ったふわりと軽いデザインは共布のリボンで絞って変化をつけてコーディネートを楽しんでいただけます。 ーーーーーーーーーーセンソユニコ 慈雨芽風萌ann吉t.bルクルカPOINTLIGNEマツオインターナショナルヨーガンレールババグーリパラスパレスプランテーショントゥモローランド TOMORROWLANDボールジィ Ballsey メルローズM&kyoko佐藤繊維群言堂中川政七商店北欧暮らしの道具店45rpm45rダックスDAKSマックスマーラポールスミスマーガレットハウエルソニアリキエルSONIA RYKIEL メルローズMELROSE ジェラールダレル GERARD DARELJプレスJ.PRESS パドカレ pas de calaisビュルデサボンユニ yuniジェニーギャルソンミラショーンエヴェクスバイクリッツアポールスチュアートURBAN RESEARCH 23区クリスチャンオジャール CHRISTIAN AUJARD ザノースフェイスファイントラックスノーピークユニフレームコロンビアパタゴニアマムートマーモットモンベルマウンテンハードウェアマウンテンクイップメント焼物砥部焼備前焼 小鹿田焼信楽焼織部焼益子焼となりのトトロワンピース花柄ショッピングランチ旅行仕事学校行事セレモニーお出かけ街歩き

