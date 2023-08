COACH コーチ

★★COACH コーチ/レザー ボストンバッグ シューズスペース付★★美品



レザー ボストンバッグ

シューズスペース付

ゴルフに行った際、2回使用したのみの美品です。

地面には一度も置いていないので、底面も綺麗です。

サイドから靴が入れられる仕様になっているので、ゴルフは勿論、小旅行時に荷物を上手く区分けするのにも役立ちます。

靴は28cm位まで対応可能です。

正面にファスナーポケット

内部にはオープンポケットが2つと

ファスナーポケットが1つあります。

シグネイチャータブ、ショルダーストラップ付き

サイズ 横45cm 高さ30cm マチ18cm

素材···本革

カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

その他ご質問等ございましたらお気軽にどうぞ。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

