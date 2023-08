★フォロー割

⚫︎商品説明

ヒステリックグラマー × プレイボーイ

HYSTERIC GLAMOR × PLAYBOY

ビッグロゴ半袖Tシャツ

コラボ

⚫︎サイズ

M

⚫︎実寸サイズ(平置き)cm

着丈→64

肩幅→41.5

身幅→48.5

袖丈→24

多少の誤差はご了承下さい。

⚫︎カラー

ホワイト/白

⚫︎素材

綿100%

⚫︎状態

目立った汚れ、傷みはありません^_^

#古着創庫♪N's_Tシャツ

#古着創庫♪N’s_Tシャツ

管理番号000021

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

