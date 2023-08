ディテールやデザインから

DAIWA PIER39 MA-1 BW-27022W

~60年代頃のものです

新品未使用:sacai × madsaki MA-1



US古着【ネイティブ 民族柄 ゴブラン ブランケット ジャケット】メンズXL程

【サイズ/カラー】- 42 -

ノースフェイスフルジップパーカーネイビー×青メンズXLサイズ相当ウール混内側ボア

着丈(リブ付け根から):66cm

champion☆アトムズコラボ☆メンズ×ボアジャケット ☆ホワイト

肩幅(袖の付け根から付け根まで):55cm

ドリスヴァンノッテン ナイロンジャケット

身幅(脇辺り計測):64cm

ナイキ エア Therma-FIT コーデュロイ ウィンター ジャケット

袖丈(肩の縫い目から):63cm

Bshop Barbour バブアー <別注>BLYTH ショートジャケット

裄丈(首元中心から袖口):91cm

パタゴニアフリース パタゴニア patagonia



美品【Drawer/ドゥロワー】コットンバイオフィールドジャケット

165/53の細身で雰囲気よく着れました、

新品 MARKAWARE 23SS TRAVELER コート ジャケット

袖は指がすっぽり隠れる長さですが

F-LAGSTUF-F フラグスタフ 2018SS地獄特急便 コーチジャケット

リブで手首で留まります

barbour transport green label relaxing別注



希少 CIOTA L2-A フライトジャケット 4

好みや着方もありますが

patagonia レトロX フリースジャケット

160~くらいの方にオススメです!!!

supreme bandanna jacket

実寸の通り肩の落ちるシルエットです

No.773 VINTAGE 古着 ハンティングジャケット ブルゾン ライナー付



新品 ROUGH AND RUGGED VISION<A-TACS CAMO>

鮮やかですが暗めのネイビー

【超絶希少デザイン】ヒステリックグラマー ヒスガール 奇抜 袖ロゴ 入手困難 L

ジップのゴールドとのバランスが素晴らしいです

neighborhood ネイバーフッド フリース リバーシブルジャケット 黒



【美品】 N.HOOLYWOOD ブルゾン チャコールグレー

カラーは濃いめの深い青です!

パタゴニア パウスレイヤー ジャケット XS アウター

#青どれ? ←で青いアイテムchecK!!!

BROWN'S BEACH JACKET ビーチクロスジャケット



カーハート デトロイトジャケット ダック生地 企業ロゴ 古着

【状態】

【未使用】HYSTERIC GLAMOUR キムタク着 アイゼンハワージャケット

袖リブの解れ肩付近の補修?(デザイン?)の解れ

サイズS GUCCI グッチ ブルゾン ジャケット 紺色 ネイビー

肩の部分はご希望でしたら簡単に補修致します!

THE NORTH FACE フリース ブルゾン パーカー ブラック

他は特に目立った汚れやダメージはなく

希少 90s USA製 STUSSY 白タグ ワークジャケット L

ビンテージならではの良い味わいです^ ^

ディーゼル ニットパーカー フーディ ボアジャケット ジップアップ 古着 切替



WTAPS PITCH JACKET CHIEF JUNGLE LEAGUE

【備考】

レアカラー〇USA製90s《カーハート》ダックジャケット/グリーン/メンズXL

古いですがSCOVIL単体記載ジップの

kolor 21ss レイヤードブルゾン 定価148500円

(scovil単体は新しいものが多いです)

人気品! TENDERLOIN フリース ジャケット ボア ブラック 黒 XL

~60年代頃の珍しいものです、

入手困難 アークテリクス 2023年SS新作 ガンマ ライトウェイトジャケット

カジュアルですがパターンが素晴らしく

アイゾッドラコステ 70〜80s 糸巻きタグ 青タグ ブルゾン ヴィンテージ

ハイブランドの作るカジュアルウェアといった趣の

Barbour TRANSPORT WAX BLACK 36 サイズ 1

ビンテージならではの贅沢な作りです♪

patagoniaパタゴニア23056SP21クラシックレトロXジャケットNAT



ビッグサイズ4L刺繍マックレガー80sスタジャン切替レザー

素材は表はフリーズのようで

スペシャルvintage スポーツジャケット スポジャケ

裏地はナイロンのような感じです。

engineered garments ジャケット ブルゾン M SS 春夏

襟ぐりも綺麗で画像のように

BlackEyePatch ブラックアイパッチ リバーシブル ボア ジャケット

重ね着の楽しめる一着です

05-06AW Figure Eight Pocket Jacket



80s Vintage Fishing Jacket テック Y2K

実寸のようにビンテージでは

GUCCI standing collar design blouson JKT

珍しいゆったりとビッグシルエットで

Calvin Klein 2way MA-1ジャケット

楽しめる大き目サイズです

【Barbour】Beacon BICYCLE JACKET フード ブルゾン



ドイツ軍 BLW(ドイツ連邦空軍)レザー フライトジャケット ミリタリー



即決TIGHTBOOTH COLLARLESS FIELD JKT タイトブース

ビッグシルエットは

SACAI x ACRONYM サカイ アクロニウム MA-1 ボンバー

こちらから→ #BGSTどれ?

バブアー「40」Beaufort☆ビューフォート/オリーブ/ブルゾン



▪️60’s【NEWPORT】VINTAGE JUMPER

保温性のあまりないライトアウターです

DAIWA PIER39 TECH HIKER MOUNTAIN PARKA

素材感/見た目共に通年いけるかと思います!

めちゃくちゃ凝ったデザイン!バレンシアガ札幌購入。 レアブルゾン



TAUPE Nidom Color Sticth Shirt Jacket

他にもチェーンステッチが

ポロ ラルフローレン ジップアップ ブルゾン スウィングトップ ブラックサイズL

施されたアイテムを出品してます!

DAIRIKU Mohair Argyle Check Work Jacket



80's 90's vintage パッチワーク アンティーク ブルゾン

#CHNどれ?

wtaps wcpo 01 jacket xl 新品未使用

で検索して頂くと見れるので

ダンヒル ブルゾン

是非チェックしてみて下さい

ビンテージ スウェットカーディガン



SUNSEA 17AW デニムスウェードブルゾン レア

まだまだこの年代のものを出してます!

【新品タグ付き!】 バラクータG9 ガーメントダイ ハリントンジャケット 36

#60sどれ? で検索してみて下さい

Patagonia シンチラスナップTプルオーバー



FENDI ブルゾン ズッカ柄 オールドフェンディ コーチジャケット コート

〝 チェーンステッチ スタジアムジャンパー

ダービーオブサンフランシスコ ブラック×ゴールド

スタジャン アナトミカ マルジェラ supreme

Clane コーチジャケット

ビンテージ vintage 40年代 50年代 40s 50s 60s …〟

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ディテールやデザインから~60年代頃のものです【サイズ/カラー】- 42 -着丈(リブ付け根から):66cm肩幅(袖の付け根から付け根まで):55cm身幅(脇辺り計測):64cm袖丈(肩の縫い目から):63cm裄丈(首元中心から袖口):91cm165/53の細身で雰囲気よく着れました、袖は指がすっぽり隠れる長さですがリブで手首で留まります好みや着方もありますが160~くらいの方にオススメです!!!実寸の通り肩の落ちるシルエットです鮮やかですが暗めのネイビージップのゴールドとのバランスが素晴らしいですカラーは濃いめの深い青です!#青どれ? ←で青いアイテムchecK!!!【状態】袖リブの解れ肩付近の補修?(デザイン?)の解れ肩の部分はご希望でしたら簡単に補修致します!他は特に目立った汚れやダメージはなくビンテージならではの良い味わいです^ ^【備考】古いですがSCOVIL単体記載ジップの(scovil単体は新しいものが多いです)~60年代頃の珍しいものです、カジュアルですがパターンが素晴らしくハイブランドの作るカジュアルウェアといった趣のビンテージならではの贅沢な作りです♪素材は表はフリーズのようで裏地はナイロンのような感じです。襟ぐりも綺麗で画像のように重ね着の楽しめる一着です実寸のようにビンテージでは珍しいゆったりとビッグシルエットで楽しめる大き目サイズですビッグシルエットはこちらから→ #BGSTどれ?保温性のあまりないライトアウターです素材感/見た目共に通年いけるかと思います!他にもチェーンステッチが施されたアイテムを出品してます!#CHNどれ?で検索して頂くと見れるので是非チェックしてみて下さいまだまだこの年代のものを出してます!#60sどれ? で検索してみて下さい〝 チェーンステッチ スタジアムジャンパースタジャン アナトミカ マルジェラ supreme ビンテージ vintage 40年代 50年代 40s 50s 60s …〟

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

セットアップ 限定コラボモデル FCRB mastermindJAPAN【やまちゃん様専用】Barbour ビデイル ノンワックス サイズ42メゾンキツネトリコロール フォックス ウインドブレーカー【美品】Cape Heights フリースジャケットSupreme コーチジャケット Mサイズギャバジャン フィフティーズ レーヨンディオールオム ブルゾン1930年代ウールリッチスポーツJKT/38カーハート ダックパーカー ダックジャケット アクティブジャケット 裏ボア 茶Supreme×THE NORTH FACESummit