【メーカー包装済】 LITTLEBIG Velvet4B DoubleBreastedJacket テーラードジャケット

こちらはリトルビッグ21awで販売されたセットアップになります。

color:PURPLE

size:46

定価 : 91,300円

言わずもがなの名作です。 数回特別な日に着用しましたが、自分には勿体なさすぎてそれ以降ハンガーにかけて丁寧に保管しておりました。

その為全体的に綺麗なお品です。littlebigならではの贅沢なベルベットと紫のカラーが特徴となっております。

173センチ57キロでジャストサイズでした。

なかなか出品されることのないlittlebigの最高傑作とも言える豪華なジャケットですので是非手に取ってください。

(商品の購入後、クリーニングに出してから発送させていただきます。ご了承の上購入くださいませ。)

SIZE:46

着丈:75cm

肩幅:45cm

身幅:53cm

袖丈:62cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リトルビッグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

