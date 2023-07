9FIFTY ストラップバック FEAR OF GOD NEW ERA

NEW ERA公式オンラインで購入したため、1度 試着いたしましたが 外での着用はしておりません

試着のみですので 新品同様です

カラー ブラック

素材 ウール レーヨン ポリエステル

サイズ 57.7 - 61.5cm

新品未使用

¨̮⃝多少でしたら お値下げ可能です ぜひお声がけ下さい!

¨̮⃝コメント後の購入お願い致します。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

