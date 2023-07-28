激安大特価！ レッツノートPanasonic CF-NX4 ノートPC

モバイルPCシェア15年連続No.1のレッツノートです！ 第5世代のCorei5という中古にしてはかなり新しいCPU搭載なので、パワフルに仕事をこなせます。

最終値下げ SONYノートパソコン SONY VAIO SVE151B11N



Macbook Pro13 Retina 512GB SSD 美品

新品高速256GBのSSDにWindows10 Pro 64Bitをクリーンインストール済み！その上メモリも8GBへ増設完了なので、パーフェクトな一台に仕上げております。状態や性能を両方こだわる方にピッタリな一台です。

美品 HUAWEI matebook E DRC-W58 (i5モデル)



HP ProBook 450 g5 i5 8GB ssd 256GB

主な仕様

Toshiba ノートパソコン i5 8350U ssd256 カメラ付き



HP モバイル ノートパソコン ENVY Win11 Office2021

メーカー/モデルPanasonic CF-NX4

SONY VAIO S15 大画面15型 SSD512GB i5-6300HQ



nec ノートパソコン lavie n15 pc-n1515aal

ＣＰＵ Core 5-5300U 2.30GHz（最大2.90GHz)

ごぼう様専用MacBookPro 13-in,M2,2022 8GB 512GB



Fire HD 10 11 世代 32 GB 純正キーボードセット 正常動作品

メモリ 8GB

MacBook Pro 2018 13インチ 16GB/512GB i7



●HP Win11Pro ZBook14u i7 16GB 512GB CADに

ストレージ 240GB 新品高速SSD

with様専用 極美品Apple MacBook Pro 14 スペースグレイ



Core i7 新品SSDメモリ16GB 筆まめCloneDVD DVDFab

光学ドライブ無し

富士通 ノートパソコン Corei7 windows11 office:F126



Surface Laptop Go corei5 8GB SSD256GB

液晶サイズ12.1型（16:9 ）（1600×900 ドット）

レッツノートPanasonic CF-NX4



surface Go 3 ＋カバー付き

Giga有線LANポート

MacBook Air 新品バッテリー SSD512GB Mac/Win11



NEC 高性能Core i7QM メモリ8GB SSD256GB ノートパソコン

無線LAN 11ac対応、Bluetooth v4.0内蔵

dynabook office pro plus2019 i5 軽量ノートPC



最新Windows11/新品SSD256G/Core-i5搭載/NECLAVIE

SD（SDHC)メモリーカード スロット

美品 DELL Latitude7300 SSD256 Mem16 Corei7



OneMix 3 PRO Koi Limited Edition 錦鯉限定版

インターフェースUSB2.0ポート×1（右側面）、USB3.0ポート×2（左側面）、LAN、外部ディスプレイコネクター（アナログRGB ミニDsub 15ピン）、 HDMI出力端子、マイク入力端子（ステレオミニジャックM3（プラグインパワー対応））

surface Pro8 本体/純正キーボード ペン 3点セット



Microsoft Surface Book Core i7/8GB/256GB

付属品 純正ACアタプタ

SSD搭載 Mac Book Pro 13inch Mid2012

※Office（Word、Excel、PowerPoint）無しです。

ノートPC HUAWEI MATEBOOK M5 8GB 256GB GOLD

必要な場合はお客様自身でご購入お願いします。

DynaBook T55/VW i3 8G 1TB ノートパソコン PC D1



富士通ノートPC LIFEBOOK A574/K ジャンク i5-4210M

OS Windows10 Pro 64 Bit

ノートパソコン 本体 R73 Windows11 core i5 SSD 東芝



Macbook pro 15インチ mid2015

★商品状態

M1 MacBookAir 13インチ

・トップカバーに薄い擦れが有りますが、わりと綺麗な状態です。

ブルーレイ/最新Windows11搭載/新品SSD256GB/WEBカメラ/東芝

・キーボードに多少のテカリがありますが、文字消えなどありません。

15.6型 東芝 R35/M i5 12GB 高速SSD 無線 Win11

・パームレストも全体的に綺麗な状態です。

◎超極薄＆特上赤★ブルーレイ★6世代目★大容量1TB★無線★カメラ★高解像度★極

・裏蓋や筐体周りも全体的に非常に綺麗です。

（230）レノボThinkPad X280 i5 8250U/8GB/256GB

・液晶の表示は解像度が高く、大変綺麗な状態です。

lenovo X1 Carbon 2018 i5 8250U 8GB 256GB

・あくまで中古品という事をご理解のうえご購入お願いいたします。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

モバイルPCシェア15年連続No.1のレッツノートです！ 第5世代のCorei5という中古にしてはかなり新しいCPU搭載なので、パワフルに仕事をこなせます。新品高速256GBのSSDにWindows10 Pro 64Bitをクリーンインストール済み！その上メモリも8GBへ増設完了なので、パーフェクトな一台に仕上げております。状態や性能を両方こだわる方にピッタリな一台です。主な仕様メーカー/モデルPanasonic CF-NX4ＣＰＵ Core 5-5300U 2.30GHz（最大2.90GHz)メモリ 8GB ストレージ 240GB 新品高速SSD光学ドライブ無し液晶サイズ12.1型（16:9 ）（1600×900 ドット）Giga有線LANポート無線LAN 11ac対応、Bluetooth v4.0内蔵SD（SDHC)メモリーカード スロットインターフェースUSB2.0ポート×1（右側面）、USB3.0ポート×2（左側面）、LAN、外部ディスプレイコネクター（アナログRGB ミニDsub 15ピン）、 HDMI出力端子、マイク入力端子（ステレオミニジャックM3（プラグインパワー対応））付属品 純正ACアタプタ※Office（Word、Excel、PowerPoint）無しです。必要な場合はお客様自身でご購入お願いします。OS Windows10 Pro 64 Bit★商品状態・トップカバーに薄い擦れが有りますが、わりと綺麗な状態です。 ・キーボードに多少のテカリがありますが、文字消えなどありません。 ・パームレストも全体的に綺麗な状態です。 ・裏蓋や筐体周りも全体的に非常に綺麗です。・液晶の表示は解像度が高く、大変綺麗な状態です。・あくまで中古品という事をご理解のうえご購入お願いいたします。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GTX 1660 Ti 搭載ゲーミングノートAYANEO AIR std 16GB 512GB Ryzen5 5560U【良品】Microsoft Surface Book 3 13.5インチデル i5-7200 ssd 256 ノートパソコン FHD画面 1920