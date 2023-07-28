激安大特価！ レッツノートPanasonic CF-NX4 ノートPC

モバイルPCシェア15年連続No.1のレッツノートです！ 第5世代のCorei5という中古にしてはかなり新しいCPU搭載なので、パワフルに仕事をこなせます。
最終値下げ SONYノートパソコン SONY VAIO SVE151B11N
Macbook Pro13 Retina 512GB SSD 美品
新品高速256GBのSSDにWindows10 Pro 64Bitをクリーンインストール済み！その上メモリも8GBへ増設完了なので、パーフェクトな一台に仕上げております。状態や性能を両方こだわる方にピッタリな一台です。
美品 HUAWEI matebook E DRC-W58 (i5モデル)
HP ProBook 450 g5 i5 8GB ssd 256GB
主な仕様
Toshiba ノートパソコン i5 8350U ssd256 カメラ付き
HP モバイル ノートパソコン ENVY Win11 Office2021
メーカー/モデルPanasonic CF-NX4
SONY VAIO S15 大画面15型 SSD512GB i5-6300HQ
nec ノートパソコン lavie n15 pc-n1515aal
ＣＰＵ Core 5-5300U 2.30GHz（最大2.90GHz)
ごぼう様専用MacBookPro 13-in,M2,2022 8GB 512GB
Fire HD 10 11 世代 32 GB 純正キーボードセット 正常動作品
メモリ 8GB
MacBook Pro 2018 13インチ 16GB/512GB i7
●HP Win11Pro ZBook14u i7 16GB 512GB CADに
ストレージ 240GB 新品高速SSD
with様専用 極美品Apple MacBook Pro 14 スペースグレイ
Core i7 新品SSDメモリ16GB 筆まめCloneDVD DVDFab
光学ドライブ無し
富士通 ノートパソコン Corei7 windows11 office:F126
Surface Laptop Go corei5 8GB SSD256GB
液晶サイズ12.1型（16:9 ）（1600×900 ドット）
レッツノートPanasonic CF-NX4
surface Go 3 ＋カバー付き
Giga有線LANポート
MacBook Air 新品バッテリー SSD512GB Mac/Win11
NEC 高性能Core i7QM メモリ8GB SSD256GB ノートパソコン
無線LAN 11ac対応、Bluetooth v4.0内蔵
dynabook office pro plus2019 i5 軽量ノートPC
最新Windows11/新品SSD256G/Core-i5搭載/NECLAVIE
SD（SDHC)メモリーカード スロット
美品 DELL Latitude7300 SSD256 Mem16 Corei7
OneMix 3 PRO Koi Limited Edition 錦鯉限定版
インターフェースUSB2.0ポート×1（右側面）、USB3.0ポート×2（左側面）、LAN、外部ディスプレイコネクター（アナログRGB ミニDsub 15ピン）、 HDMI出力端子、マイク入力端子（ステレオミニジャックM3（プラグインパワー対応））
surface Pro8 本体/純正キーボード ペン 3点セット
Microsoft Surface Book Core i7/8GB/256GB
付属品 純正ACアタプタ
SSD搭載 Mac Book Pro 13inch Mid2012
※Office（Word、Excel、PowerPoint）無しです。
ノートPC HUAWEI MATEBOOK M5 8GB 256GB GOLD
必要な場合はお客様自身でご購入お願いします。
DynaBook T55/VW i3 8G 1TB ノートパソコン PC D1
富士通ノートPC LIFEBOOK A574/K ジャンク i5-4210M
OS Windows10 Pro 64 Bit
ノートパソコン 本体 R73 Windows11 core i5 SSD 東芝
Macbook pro 15インチ mid2015
★商品状態
M1 MacBookAir 13インチ
・トップカバーに薄い擦れが有りますが、わりと綺麗な状態です。
ブルーレイ/最新Windows11搭載/新品SSD256GB/WEBカメラ/東芝
・キーボードに多少のテカリがありますが、文字消えなどありません。
15.6型 東芝 R35/M i5 12GB 高速SSD 無線 Win11
・パームレストも全体的に綺麗な状態です。
◎超極薄＆特上赤★ブルーレイ★6世代目★大容量1TB★無線★カメラ★高解像度★極
・裏蓋や筐体周りも全体的に非常に綺麗です。
（230）レノボThinkPad X280 i5 8250U/8GB/256GB
・液晶の表示は解像度が高く、大変綺麗な状態です。
lenovo X1 Carbon 2018 i5 8250U 8GB 256GB
・あくまで中古品という事をご理解のうえご購入お願いいたします。
GTX 1660 Ti 搭載ゲーミングノート
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
AYANEO AIR std 16GB 512GB Ryzen5 5560U
【良品】Microsoft Surface Book 3 13.5インチ
デル i5-7200 ssd 256 ノートパソコン FHD画面 1920
モバイルPCシェア15年連続No.1のレッツノートです！ 第5世代のCorei5という中古にしてはかなり新しいCPU搭載なので、パワフルに仕事をこなせます。新品高速256GBのSSDにWindows10 Pro 64Bitをクリーンインストール済み！その上メモリも8GBへ増設完了なので、パーフェクトな一台に仕上げております。状態や性能を両方こだわる方にピッタリな一台です。主な仕様メーカー/モデルPanasonic CF-NX4ＣＰＵ Core 5-5300U 2.30GHz（最大2.90GHz)メモリ 8GB ストレージ 240GB 新品高速SSD光学ドライブ無し液晶サイズ12.1型（16:9 ）（1600×900 ドット）Giga有線LANポート無線LAN 11ac対応、Bluetooth v4.0内蔵SD（SDHC)メモリーカード スロットインターフェースUSB2.0ポート×1（右側面）、USB3.0ポート×2（左側面）、LAN、外部ディスプレイコネクター（アナログRGB ミニDsub 15ピン）、 HDMI出力端子、マイク入力端子（ステレオミニジャックM3（プラグインパワー対応））付属品 純正ACアタプタ※Office（Word、Excel、PowerPoint）無しです。必要な場合はお客様自身でご購入お願いします。OS Windows10 Pro 64 Bit★商品状態・トップカバーに薄い擦れが有りますが、わりと綺麗な状態です。 ・キーボードに多少のテカリがありますが、文字消えなどありません。 ・パームレストも全体的に綺麗な状態です。 ・裏蓋や筐体周りも全体的に非常に綺麗です。・液晶の表示は解像度が高く、大変綺麗な状態です。・あくまで中古品という事をご理解のうえご購入お願いいたします。
商品の情報
|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし