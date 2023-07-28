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激安大特価！ レッツノートPanasonic CF-NX4 ノートPC

商品の説明

モバイルPCシェア15年連続No.1のレッツノートです！ 第5世代のCorei5という中古にしてはかなり新しいCPU搭載なので、パワフルに仕事をこなせます。
最終値下げ　SONYノートパソコン　SONY VAIO SVE151B11N

Macbook Pro13 Retina 512GB SSD 美品
新品高速256GBのSSDにWindows10 Pro 64Bitをクリーンインストール済み！その上メモリも8GBへ増設完了なので、パーフェクトな一台に仕上げております。状態や性能を両方こだわる方にピッタリな一台です。
美品 HUAWEI matebook E DRC-W58 (i5モデル)

HP ProBook 450 g5 i5 8GB ssd 256GB
主な仕様
Toshiba ノートパソコン i5 8350U ssd256 カメラ付き

HP モバイル ノートパソコン ENVY Win11 Office2021
メーカー/モデルPanasonic CF-NX4
SONY VAIO S15 大画面15型 SSD512GB i5-6300HQ

nec ノートパソコン lavie n15 pc-n1515aal
ＣＰＵ Core 5-5300U 2.30GHz（最大2.90GHz)
ごぼう様専用MacBookPro 13-in,M2,2022 8GB 512GB

Fire HD 10 11 世代 32 GB 純正キーボードセット 正常動作品
メモリ 8GB
MacBook Pro 2018 13インチ 16GB/512GB i7

●HP Win11Pro ZBook14u i7 16GB 512GB CADに
ストレージ 240GB 新品高速SSD
with様専用　極美品Apple MacBook Pro 14 スペースグレイ

Core i7 新品SSDメモリ16GB 筆まめCloneDVD DVDFab
光学ドライブ無し
富士通 ノートパソコン Corei7 windows11 office:F126

Surface Laptop Go corei5 8GB SSD256GB
液晶サイズ12.1型（16:9 ）（1600×900 ドット）
レッツノートPanasonic CF-NX4

surface Go 3 ＋カバー付き
Giga有線LANポート
MacBook Air 新品バッテリー SSD512GB Mac/Win11

NEC 高性能Core i7QM メモリ8GB SSD256GB ノートパソコン
無線LAN 11ac対応、Bluetooth v4.0内蔵
dynabook office pro plus2019 i5 軽量ノートPC

最新Windows11/新品SSD256G/Core-i5搭載/NECLAVIE
SD（SDHC)メモリーカード スロット
美品 DELL Latitude7300 SSD256 Mem16 Corei7

OneMix 3 PRO Koi Limited Edition 錦鯉限定版
インターフェースUSB2.0ポート×1（右側面）、USB3.0ポート×2（左側面）、LAN、外部ディスプレイコネクター（アナログRGB ミニDsub 15ピン）、 HDMI出力端子、マイク入力端子（ステレオミニジャックM3（プラグインパワー対応））
surface Pro8 本体/純正キーボード　ペン　3点セット

Microsoft Surface Book Core i7/8GB/256GB
付属品 純正ACアタプタ
SSD搭載　Mac Book Pro 13inch Mid2012
※Office（Word、Excel、PowerPoint）無しです。
ノートPC HUAWEI MATEBOOK M5 8GB 256GB GOLD
必要な場合はお客様自身でご購入お願いします。
DynaBook T55/VW i3 8G 1TB ノートパソコン　PC D1

富士通ノートPC LIFEBOOK A574/K ジャンク i5-4210M
OS Windows10 Pro 64 Bit
ノートパソコン　本体　R73 Windows11 core i5 SSD 東芝

Macbook pro 15インチ　mid2015
★商品状態
M1 MacBookAir 13インチ
・トップカバーに薄い擦れが有りますが、わりと綺麗な状態です。
ブルーレイ/最新Windows11搭載/新品SSD256GB/WEBカメラ/東芝
・キーボードに多少のテカリがありますが、文字消えなどありません。
15.6型 東芝 R35/M i5 12GB 高速SSD 無線 Win11
・パームレストも全体的に綺麗な状態です。
◎超極薄＆特上赤★ブルーレイ★6世代目★大容量1TB★無線★カメラ★高解像度★極
・裏蓋や筐体周りも全体的に非常に綺麗です。
（230）レノボThinkPad X280 i5 8250U/8GB/256GB
・液晶の表示は解像度が高く、大変綺麗な状態です。
lenovo X1 Carbon 2018 i5 8250U 8GB 256GB
・あくまで中古品という事をご理解のうえご購入お願いいたします。

GTX 1660 Ti 搭載ゲーミングノート

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし

AYANEO AIR std 16GB 512GB Ryzen5 5560U

【良品】Microsoft Surface Book 3 13.5インチ

デル i5-7200 ssd 256 ノートパソコン FHD画面 1920
モバイルPCシェア15年連続No.1のレッツノートです！ 第5世代のCorei5という中古にしてはかなり新しいCPU搭載なので、パワフルに仕事をこなせます。新品高速256GBのSSDにWindows10 Pro 64Bitをクリーンインストール済み！その上メモリも8GBへ増設完了なので、パーフェクトな一台に仕上げております。状態や性能を両方こだわる方にピッタリな一台です。主な仕様メーカー/モデルPanasonic CF-NX4ＣＰＵ Core 5-5300U 2.30GHz（最大2.90GHz)メモリ 8GB ストレージ 240GB 新品高速SSD光学ドライブ無し液晶サイズ12.1型（16:9 ）（1600×900 ドット）Giga有線LANポート無線LAN 11ac対応、Bluetooth v4.0内蔵SD（SDHC)メモリーカード スロットインターフェースUSB2.0ポート×1（右側面）、USB3.0ポート×2（左側面）、LAN、外部ディスプレイコネクター（アナログRGB ミニDsub 15ピン）、 HDMI出力端子、マイク入力端子（ステレオミニジャックM3（プラグインパワー対応））付属品 純正ACアタプタ※Office（Word、Excel、PowerPoint）無しです。必要な場合はお客様自身でご購入お願いします。OS Windows10 Pro 64 Bit★商品状態・トップカバーに薄い擦れが有りますが、わりと綺麗な状態です。 ・キーボードに多少のテカリがありますが、文字消えなどありません。 ・パームレストも全体的に綺麗な状態です。 ・裏蓋や筐体周りも全体的に非常に綺麗です。・液晶の表示は解像度が高く、大変綺麗な状態です。・あくまで中古品という事をご理解のうえご購入お願いいたします。

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ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし

激安大特価！ レッツノートPanasonic CF-NX4 ノートPC

42分钟前

激安大特価！ レッツノートPanasonic CF-NX4 ノートPC

¥39,800 ¥22,686

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Let's note CF-NX4 復活

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Let's note CF-NX4(Windows10 Pro) 【中古パソコン直販(37546)】

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Core i5-5300U搭載の12.1型ノート「Let's note CF-NX4」が税込34,800円

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Panasonic Let`s note CF-NX4 5th Generation Core i7-5500U @ 2.4 GHz/Memory 8 GB/SSD: 256 GB/12.1 inch / Wireless LAN + Bluetooth / English Keyboard

Panasonic Let`s note CF-NX4 5th Generation Core i7-5500U @ 2.4 GHz/Memory 8 GB/SSD: 256 GB/12.1 inch / Wireless LAN + Bluetooth / English Keyboard


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