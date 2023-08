この度は当商品を閲覧頂き誠にありがとうございます

★商品内容★

★状態★

動作確認済み

ゲームボーイのソフトも認識しました

ソフトを起動して一通りボタン、十字キーの動きを確認しました

ソフトは付属しません

外装に小傷が複数ありますが大きな欠け、破損部分はありません

液晶画面に傷がありますが、ゲームプレイには問題ありませんでした

液晶内部に小さな埃の混入があります

充電器は純正品です

傷や汚れ等の見落としがある場合があります

ご了承の上、理解のある方のみご購入をお願いします

中古品になりますので神経質な方のご購入はお控えください

尚、写真にてご判断頂けましたら幸いです

バラ売り不可です

※ 簡易クリーニング済です

★梱包方法★

プチプチで保護し、発送します

★発送方法★

主に匿名発送対応のらくらくメルカリ便での発送となります

時間帯指定等ございましたらコメントにてお知らせください

★プロフィールもご覧ください

#ゲームボーイ #GBA #任天堂 #ゲームボーイアドバンス #Nintendo #ゲームボーイアドバンスSP

商品の情報 ブランド ゲームボーイアドバンス 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ゲームボーイアドバンス 商品の状態 傷や汚れあり

