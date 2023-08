「TSUKIPRO THE ANIMATION2 」

江口拓也 / 斉藤壮馬 / きみやしげる

定価: ¥ 6800

#江口拓也 #斉藤壮馬 #きみやしげる #CD・DVD

閲覧ありがとうございます。

ツキプロ

TSUKIPRO THE ANIMATION2 全巻セット

プロアニ

プロアニ2

ツキプロジアニメーション 2

全巻予約特典セット(SQリッズぬいぐるみ、SQアートボード)

各巻早期購入特典缶バッジ全種セット、アニメイト全巻購入特典Blu-rayボックス付き

各巻個人ブロマイド(7巻除く)と6巻エンドカード、全巻予約特典の一部(ドラマCDとALIVEアートボード、アライヌぬいぐるみ)は付属しません

7巻ブロマイドはサインなしとなります

ブロマイド確認の為開封しておりますが未視聴品となります

画像最後の7巻缶バッジセットは当方所持のものとなりますので出品しているお品物とは別のものとなります。(画像1の未開封品のお渡しとなります)

プチプチ等で梱包後らくらくメルカリ便にて発送致します。

【メルカリ便価格改定ありましたのでお値段変更致しました】

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

