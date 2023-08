今だけ✳︎25000円から20000円にお値下げします!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

今だけ✳︎25000円から20000円にお値下げします!昔、CDなどの購入特典でいただいたポストカードや直筆のサインなどの品々です。大切に長期保管しておりました。自主盤倶楽部のみの特典で貴重なものだと思います。サイン色紙は裏面も黄ばみなどなく良い状態だと思います。今のところバラ売は考えておりませんのでご了承ください。

