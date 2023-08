お取引にあたってのご注意(必ず以下、お読みいただき、同意いただける方のみの購入をお願いいたします。それが無理だと思われる場合は入札は絶対にされないようにお願いいたします。)

※こちらの商品は発送時に折って梱包・発送させていただく場合がありますので気になる方は入札ご遠慮ください。それが無理だという場合は入札は絶対にされないようにお願いいたします。

※発送にあたっての包装は商品をビニール袋に入れた上から紙袋に入れただけの簡素なものになりますのでご了承いただける方のみの入札をお願いいたします。

※申し訳ありませんが、領収書は書いておりません。何卒ご理解ください。

【商品状態】

USEDですが、目立つダメージは見受けられずこれからまだまだ大活躍できると思います。

トクコらしい非常にアーティスティックなプリントのワンピースです。

透け感のある夏らしい素材感の涼し気なワンピースです。

USEDとしてはなかなか良い状態だと思います。

お好きな方やお探しだった方は是非いかがでしょうか?

あくまで主観ですので、状態やカラーに不安のある方は入札されないようにお願いいたします。当方、ペット・タバコありません。

概算寸法(平置き寸です。あくまで目安としてお考えください)

肩幅:約37.5cm位

(肩端~肩端)

身幅:約49cm位

(脇下~脇下を水平に測りました)

裾幅:約68.5cm位

着丈:約129cm位

(首横1番高い部分~前裾先まで)

サイズ表記:9

※古着ですのでメーカーや生産国、経年により同じサイズ表記でも寸法に変化が出ている場合が多々ありますので、必ず寸法ご確認の上入札頂くようお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トクコプルミエヴォル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

