新品、未使用、本物です⭐️即購入OK!匿名配送!24時間以内に発送!購入後の挨拶などのやり取りなしでもOK!(こちらは一方的に送りますがスルーでOK!もちろんそれで悪い評価にしたりしません!)購入者様に安心、安全に早くお届けするためにコンビニ発送とかではなく、必ず郵便局の店舗にてゆうパケットプラスで折りたたんで発送させて頂いてます❗️ステューシー(STUSSY)2023Springより春の新作アイテムが待望のリリース!ステューシーのアイコン「ストックロゴ」をワンポイントで裾口に刺繍したシンプルなスウェットショーツ!保温性&肌触りに優れたタフな裏起毛スウェット、長年着古したかの様な風合いを醸し出すオーバーダイ(後染め)加工、そして、ステューシーらしいゆったりめのシルエットも見逃せない!ポケットは合計3個。ウエストにはドローコードを装備。コットン100%で裏起毛のスウェットパンツになります!※数時間に何件も同じ質問が他の商品でもあり怖かったので、詳しい購入場所、購入金額のご質問はご遠慮下さい。よろしくお願い致します。ご購入お願い致します!ご質問等ございましたらお気軽にコメントしてください!コメントのやり取りをしていても先に購入した人勝ちですのでご了承下さい⭐️#stussy #ステューシー #ストゥーシー #ショートパンツ #大人気 #パンツ #ストリート #ズボン #半ズボン #スウェットパンツ #グレー #S #s #ロゴ

