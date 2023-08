ナイキ(NIKE)のスニーカーです。

モデル名はズームターミネーターロー(ZOOM TERMINATOR LOW)です。

こちらは ”ZONA アリゾナ大学カラー”モデルです。

2004年当時、NCAA(全米大学体育協会)Championshipsで

歴代優勝チームのカレッジカラーシリーズとして

リリースされた限定モデルです。

このモデルは、アリゾナ大学カラーを採用しています。

レッドとネイビーに、ホワイトのスウォッシュが最高です。

ヒールエンドには、アリゾナ大学の愛称である

ZONAのプリントと上部に刺繍が入っています。

インソールには"ZOOMエアー”が内臓されています。

履き心地は、最高です。

サイズはUS10.5(28.5㎝)でこの状態の物は出品されることも非常に稀ですのでお探しの方この機会にいかがでしょうか?

美品で暗所に保管していました。

■ ブランド NIKE

■ モデル ZOOM TERMINATOR LOW

■ 品番 310208-611

■ サイズ US 10.0 / 28.0㎝

靴裏(アウトソール)の長さは30.0㎝です。

■ カラー "ZONA" VARSITYRED/WHITE-MIDNIGHT NAVY

(バーシティー レッド/ホワイト-ミッドナイト ネイビー)

■ 状態 新品未使用品(デッドストック)

(アウトソール硬化なし、アッパー剥がれなし)

■ 付属品 なし

