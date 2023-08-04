お知らせ ログイン 会員登録 出品
【高い素材】 VETESAノートPC ノートPC

商品の説明

シリーズ···その他
【高性能】VAIO高級メタリックピンク☘corei7☘新品SSD512GB☘️
画面サイズ···13～14.4インチ
北米版 Microsoft ノートパソコン Surface Laptop2
OS···Windows11
21日まで A-25)パナソニック CF-RZ6 i5-256GB タッチパネル
メモリ···4～7GB
Alienware x14 R1 ルナライト
SSD容量···128～255GB
core i7 グラボ搭載　中古ノートpc　ジャンク　BIOS起動

【極美品】DELL Latitude 7390 Office付 8世代i5
先月購入しましたが、父からデスクトップPCを譲り受けたのでノートPCの利用頻度がほぼゼロとなる事が決定した為、出品いたします。
美品　Lenovo ideapad 330 ノートパソコン

MacBookPro M1 14インチ M1 PRO
数回使用した程度で美品となります。

美品 LG gram 16 corei7 SSD 1TB メモリ16GB

商品の情報

商品の状態未使用に近い

Panasonic Let's note CF-SV8 i5 8GB 256GB

Microsoft Surface Go3 64GB セット

レッツノート/美品/Win11/メモリ8GB/SSD256GB/Office

タッチ液晶2in1 LENOVO X1 Yoga 3世代 i7 16G/640G

薄型ノートパソコン 設定済 Windows11 すぐ使える WiFi カメ

MacBook Pro 13.3inch Late 2016 MLL42J/A

MacBook pro 2016 15インチ 16GB 付属品あり

すぐ使える✨大容量‼️薄型赤ノートパソコン 大人気WEBカメラ付き✨社会人・初心者
シリーズ···その他画面サイズ···13～14.4インチOS···Windows11メモリ···4～7GBSSD容量···128～255GB先月購入しましたが、父からデスクトップPCを譲り受けたのでノートPCの利用頻度がほぼゼロとなる事が決定した為、出品いたします。数回使用した程度で美品となります。

商品の情報

商品の状態未使用に近い

【高い素材】 VETESAノートPC ノートPC

32分钟前

【高い素材】 VETESAノートPC ノートPC

¥25,000 ¥14,000

(税込) 送料込み
6
11
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

b09bf15b03958

 1751

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (11)

b09bf15b03958
【高い素材】 VETESAノートPC ノートPC 【高い素材】 VETESAノートPC ノートPC

VETESA パソコン ノート office付き 15.6インチ Win11搭載 Office 2019搭載 薄型PC ノート 高性能CPU インテル Celeron N4000/1.1GHz~2.6 GHz/メモリー:8GB/高速SSD フルHD液晶／大容量バッテリー搭載/ 5G

VETESA パソコン ノート office付き 15.6インチ Win11搭載 Office 2019搭載 薄型PC ノート 高性能CPU インテル Celeron N4000/1.1GHz~2.6 GHz/メモリー:8GB/高速SSD フルHD液晶／大容量バッテリー搭載/ 5G


Amazon.co.jp: ノートパソコン office搭載 VETESA 14.1インチ Windows

Amazon.co.jp: ノートパソコン office搭載 VETESA 14.1インチ Windows


VETESA パソコン ノート office付き 15.6インチ Win11搭載 Office 2019搭載 薄型PC ノート 高性能CPU インテル Celeron N4000/1.1GHz~2.6 GHz/メモリー:8GB/高速SSD フルHD液晶／大容量バッテリー搭載/ 5G

VETESA パソコン ノート office付き 15.6インチ Win11搭載 Office 2019搭載 薄型PC ノート 高性能CPU インテル Celeron N4000/1.1GHz~2.6 GHz/メモリー:8GB/高速SSD フルHD液晶／大容量バッテリー搭載/ 5G


VETESA パソコン ノート office付き 15.6インチ Win11搭載 Office 2019搭載 薄型PC ノート 高性能CPU インテル Celeron N4000/1.1GHz~2.6 GHz/メモリー:8GB/高速SSD フルHD液晶／大容量バッテリー搭載/ 5G

VETESA パソコン ノート office付き 15.6インチ Win11搭載 Office 2019搭載 薄型PC ノート 高性能CPU インテル Celeron N4000/1.1GHz~2.6 GHz/メモリー:8GB/高速SSD フルHD液晶／大容量バッテリー搭載/ 5G


Amazon.co.jp: VETESA ノートパソコン テレワーク応援 初心者向け【Win

Amazon.co.jp: VETESA ノートパソコン テレワーク応援 初心者向け【Win


Amazon.co.jp: VETESA ノートパソコン テレワーク応援 初心者向け【Win

Amazon.co.jp: VETESA ノートパソコン テレワーク応援 初心者向け【Win


4万円台で買えるノートパソコンVETESA｜ガジェットファーマー

4万円台で買えるノートパソコンVETESA｜ガジェットファーマー

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【高い素材】 VETESAノートPC ノートPC
© www.inba.net, Inc.