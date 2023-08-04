【高い素材】 VETESAノートPC ノートPC

シリーズ···その他

【高性能】VAIO高級メタリックピンク☘corei7☘新品SSD512GB☘️

画面サイズ···13～14.4インチ

北米版 Microsoft ノートパソコン Surface Laptop2

OS···Windows11

21日まで A-25)パナソニック CF-RZ6 i5-256GB タッチパネル

メモリ···4～7GB

Alienware x14 R1 ルナライト

SSD容量···128～255GB

core i7 グラボ搭載 中古ノートpc ジャンク BIOS起動



【極美品】DELL Latitude 7390 Office付 8世代i5

先月購入しましたが、父からデスクトップPCを譲り受けたのでノートPCの利用頻度がほぼゼロとなる事が決定した為、出品いたします。

美品 Lenovo ideapad 330 ノートパソコン



MacBookPro M1 14インチ M1 PRO

数回使用した程度で美品となります。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

シリーズ···その他画面サイズ···13～14.4インチOS···Windows11メモリ···4～7GBSSD容量···128～255GB先月購入しましたが、父からデスクトップPCを譲り受けたのでノートPCの利用頻度がほぼゼロとなる事が決定した為、出品いたします。数回使用した程度で美品となります。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

美品 LG gram 16 corei7 SSD 1TB メモリ16GBPanasonic Let's note CF-SV8 i5 8GB 256GBMicrosoft Surface Go3 64GB セットレッツノート/美品/Win11/メモリ8GB/SSD256GB/Officeタッチ液晶2in1 LENOVO X1 Yoga 3世代 i7 16G/640G薄型ノートパソコン 設定済 Windows11 すぐ使える WiFi カメMacBook Pro 13.3inch Late 2016 MLL42J/AMacBook pro 2016 15インチ 16GB 付属品ありすぐ使える✨大容量‼️薄型赤ノートパソコン 大人気WEBカメラ付き✨社会人・初心者