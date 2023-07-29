高質で安価 Dreyfuss Jerome ショルダーバッグ Bobi ショルダーバッグ

Jerome Dreyfuss ジェロームドレイフェス

★レア・美品★イルビゾンテ ショルダーバッグ スタッズ メダリオン ポシェット

Bobi ショルダーバッグ

ディオール ショルダーバッグ トロッター チェーン ネイビー



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グッチ リュックサック



コーチ ミニカシントート

カラー···チャコールグレー

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数年前にアッシュペーフランスで購入。

極美品 COACH ショルダーバッグ ホースアンドキャリッジ レザー 大容量 黒

使用回数は１０回未満です。

アニエス・ベー バック

目立つ汚れは見当たりませんが

新品・未使用【ヒグチユウコ/ディズニー】マリーちゃんショルダーバッグ

汚れ等写真でご確認ください。

バイ ザ ウェイ ミディアム ブラック レザー ボストンバッグ

保存袋有り

バスケット柄カービング ヌメ革 スマホショルダー

自宅保管ですので神経質の方はご遠慮ください。

未使用 49500円！保管品 イルビゾンテ がま口 2way ショルダー



ケイトスペード kate spade ショルダーバッグ ミニバッグ



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チャコールグレー

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ミンレモ様専用 ゲンテン トスカ ショルダー バッグ ポシェット 希少 廃盤

素材

GUCCIグッチ西武池袋購入オフィディア

スエード、コットン

バリー BALLY ショルダーバッグ ミニショルダーバッグ



本物未使用■グッチ■バンブー/ニムフェア/2WAY■斜めがけショルダーバッグ



BALLY バリーバック

※値下げ不可

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MAAYAA様専用



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【JEROME DREYFUSS（ジェローム・ドレフュス）】

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フランスに生まれたジェロームは,幼いころからモードに憧れを抱き,23歳の若さでパリコレクションにデビュー,数々の賞を総なめにする。2002年にはアクセサリーラインを立ち上げ,メンズライクをモードに落とし込みながら,吟味された素材とディテールにこだわり,数多くのブティックで取り扱われるほどに成長した

商品の情報 ブランド ジェロームドレイフュス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Jerome Dreyfuss ジェロームドレイフェスBobi ショルダーバッグカラー···チャコールグレー数年前にアッシュペーフランスで購入。使用回数は１０回未満です。目立つ汚れは見当たりませんが汚れ等写真でご確認ください。保存袋有り自宅保管ですので神経質の方はご遠慮ください。 実寸高さ約15cm,幅約24cm,マチ（閉じた状態の奥行き）約7cm,ショルダー ストラップ約105cmカラーチャコールグレー素材スエード、コットン※値下げ不可【JEROME DREYFUSS（ジェローム・ドレフュス）】フランスに生まれたジェロームは,幼いころからモードに憧れを抱き,23歳の若さでパリコレクションにデビュー,数々の賞を総なめにする。2002年にはアクセサリーラインを立ち上げ,メンズライクをモードに落とし込みながら,吟味された素材とディテールにこだわり,数多くのブティックで取り扱われるほどに成長した

商品の情報 ブランド ジェロームドレイフュス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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