W6YZ【ウィズ】メンズスニーカー

FLAG-1 トリコロールカラー

サイズ44

購入価格29700円

新品購入後、5回程着用して外出しました。

底面は少し汚れてますがソール部等すり減りはありません。

それ以外に特に目立つ傷や汚れ等は無いです。

*商品写真10枚目で箱に一部凹みがあります。

また、箱の中に最初に入っていた梱包紙等は捨ててしまってありません。

素人検品のため見落とし等がある可能性もございますのでご了承下さい。

商品の状態は画像での確認で宜しくお願い致します。

モニター、撮影環境によって色味に違いが出る場合がありますので、ご了承下さい。

写真の追加、疑問点などございましたらお気軽にコメントください。

USED品なので完璧を求められる方や神経質な方のご購入はお控え下さい。

USED品であることをご理解頂ける方のみのご購入を宜しくお願い致します

発送はこのスニーカーが入っていた箱の中に最初から入っていた梱包紙等は捨ててしまった為、他の梱包紙等で代用し梱包して箱の外を緩衝材で梱包して発送致します。

ご了承下さいますようよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ウィズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

