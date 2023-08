J.S.バッハ

ベートーヴェン全集 講談社巻~10巻全10巻全102CD&解説書創業90周年記念

①イギリス組曲第2番イ短調 BWV807

廃盤 Koninklijke Harmonie van Thorn ダブクロ名演

②イギリス組曲第3番ト短調 BWV808

【ほぼ未視聴】クラッシックCD 128枚 ディアゴスティーニ



The Clifford Brown Box 4枚組 新品未聴

イーヴォ・ポゴレリチ(ピアノ)

ジュリーニ サイン付きCD

録音:1985年10月スイス

Das Alte Werk (51CD)



新品未開封 オペラdvd ワーグナー トリスタンとイゾルデ ベームdvd

その独特の解釈が常に議論を呼ぶ天才の色褪せぬ名盤です。ポゴレリチは、1980年のショパン・コンクールで前代未聞の大胆な解釈で物議を醸し、衝撃的なデビューをかざりました。予選での落選に当時審査員のひとりだったアルゲリッチが「彼は天才よ!」と猛抗議し、審査員を降り会場を去ったというのは有名な話です。結果その事件がポゴレリチの名を世界中に知らしめることとなりました。このバッハは、彼が27歳で録音した名盤です。

【かどりぃる様売約済】ポゴレリチ/バッハ:イギリス組曲第2番&第3番



新品未開封オペラdvd ムソルグスキー 歌劇 ボリス•ゴドゥノフ 日本語字幕あり

ポゴレリチの名演では、ショパンやチャイコフスキーのピアノ協奏曲などは、テンポの遅いスケール感のあるものも多いですが、このバッハは躍動感あふれる光り輝くような快速テンポの演奏です。イギリス組曲第2番の冒頭のプレリュードからして、唖然とするようなテクニックと力強い打鍵に圧倒されます。続くアルマンドやサラマンドの情感溢れる抒情豊かさは美しさの限りであり、胸のすくような快速のジークで全曲を締めくくります。第3番も第2番に勝るとも劣らないような超名演。抜群のテクニックの下、各楽章の描き分けが実に巧みであり、抒情的な箇所もなよなよしたところは皆無。常に高踏的な至高の美しさを湛えているのが素晴らしい。これだけ優れた名演を聴かされると、ポゴレリチの演奏で他のバッハの器楽曲も聴きたくなったのは私だけではないでしょう。

吹奏楽:『Portrait of A.Reed & J.Barnes』セット



ベートーヴェン全集 講談社巻~10巻全10巻全102CD&解説書創業90周年記念

ポゴレリッチというと異端児とか斬新さというイメージがありますが、このバッハはひたすらバッハというものに向き合った天才の軌跡。ポゴレリチの切れのある音はそのままながらもバッハの高尚さや精神性もしみじみ感じさせてくれる演奏です。この当時彼はまだ20代!完成されすぎていて改めて感嘆してしまいます。

廃盤 Koninklijke Harmonie van Thorn ダブクロ名演



【ほぼ未視聴】クラッシックCD 128枚 ディアゴスティーニ

国内盤(オリジナル・ジャケット)【廃盤】

The Clifford Brown Box 4枚組 新品未聴

帯無し、盤面傷無し

ジュリーニ サイン付きCD



Das Alte Werk (51CD)

*まとめ買い値引き致します(要事前コメント)

新品未開封 オペラdvd ワーグナー トリスタンとイゾルデ ベームdvd

2枚購入→150円引き、3枚購入→300円引き

【かどりぃる様売約済】ポゴレリチ/バッハ:イギリス組曲第2番&第3番

4購入→450円引き、10枚以上は全品150円引き

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

J.S.バッハ①イギリス組曲第2番イ短調 BWV807②イギリス組曲第3番ト短調 BWV808イーヴォ・ポゴレリチ(ピアノ)録音:1985年10月スイスその独特の解釈が常に議論を呼ぶ天才の色褪せぬ名盤です。ポゴレリチは、1980年のショパン・コンクールで前代未聞の大胆な解釈で物議を醸し、衝撃的なデビューをかざりました。予選での落選に当時審査員のひとりだったアルゲリッチが「彼は天才よ!」と猛抗議し、審査員を降り会場を去ったというのは有名な話です。結果その事件がポゴレリチの名を世界中に知らしめることとなりました。このバッハは、彼が27歳で録音した名盤です。ポゴレリチの名演では、ショパンやチャイコフスキーのピアノ協奏曲などは、テンポの遅いスケール感のあるものも多いですが、このバッハは躍動感あふれる光り輝くような快速テンポの演奏です。イギリス組曲第2番の冒頭のプレリュードからして、唖然とするようなテクニックと力強い打鍵に圧倒されます。続くアルマンドやサラマンドの情感溢れる抒情豊かさは美しさの限りであり、胸のすくような快速のジークで全曲を締めくくります。第3番も第2番に勝るとも劣らないような超名演。抜群のテクニックの下、各楽章の描き分けが実に巧みであり、抒情的な箇所もなよなよしたところは皆無。常に高踏的な至高の美しさを湛えているのが素晴らしい。これだけ優れた名演を聴かされると、ポゴレリチの演奏で他のバッハの器楽曲も聴きたくなったのは私だけではないでしょう。ポゴレリッチというと異端児とか斬新さというイメージがありますが、このバッハはひたすらバッハというものに向き合った天才の軌跡。ポゴレリチの切れのある音はそのままながらもバッハの高尚さや精神性もしみじみ感じさせてくれる演奏です。この当時彼はまだ20代!完成されすぎていて改めて感嘆してしまいます。国内盤(オリジナル・ジャケット)【廃盤】帯無し、盤面傷無し*まとめ買い値引き致します(要事前コメント) 2枚購入→150円引き、3枚購入→300円引き 4購入→450円引き、10枚以上は全品150円引き

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品未開封オペラdvd ムソルグスキー 歌劇 ボリス•ゴドゥノフ 日本語字幕あり吹奏楽:『Portrait of A.Reed & J.Barnes』セットベートーヴェン全集 講談社巻~10巻全10巻全102CD&解説書創業90周年記念廃盤 Koninklijke Harmonie van Thorn ダブクロ名演【ほぼ未視聴】クラッシックCD 128枚 ディアゴスティーニThe Clifford Brown Box 4枚組 新品未聴ジュリーニ サイン付きCDDas Alte Werk (51CD)新品未開封 オペラdvd ワーグナー トリスタンとイゾルデ ベームdvd【かどりぃる様売約済】ポゴレリチ/バッハ:イギリス組曲第2番&第3番