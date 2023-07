【60％OFF】 【超高級】ムースナックルズ／ダウンジャケット／M／ブルー系／トップス／アウター冬 ダウンジャケット

商品番号:A117

♡値引き交渉大歓迎です♡

お気軽にコメントくださいね✨️

━━━━━━━━━━━━━

【ブランド】MOOSE KNUCKLERS

【アイテム】ダウンジャケット

【色】ブルー系

◇色味は、カメラの性能や光の加減で

多少の誤差があるかもしれません。

予めご了承ください。

【サイズ】M/M表記(日本ではL以上相当)

レディースとメンズの判断が

つきませんでしたので、メンズで出品しています。

下記サイズ表を御参照ください。

平置きサイズ

・着丈 60cm

・肩幅 39cm

・身幅 43cm

・袖 51cm

◇素人採寸ですので

若干の誤差はご容赦ください。

━━━━━━━━━━━━━

【商品紹介】

超高級ブランドですが、ダメージ、

汚れがありますので、特売品として出品します!

一点物につき、先着順となります。

予めご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━

【状態】

チャック横部分破れ

前身頃、後身頃、フード、

右袖等に赤の着色があります。

画像以外にも小さな着色が

数点ございます。

画像7~10枚目を御参照ください。

━━━━━━━━━━━━━

#NENEメンズ

#NENESHOP

━━━━━━━━━━━━━

【注意点】

◇購入後のクレームは

対応しかねますので、

しっかりと説明をご理解した上での

ご購入をお願いいたします☻

(こちらの不備などによる場合は、

返品対応をとらせていただきます。)

◇丁寧に畳んで発送いたしますが、

USED品につき、多少のシワにはご容赦ください。

◇USED品独特の匂いがある事があります。

ご理解いただける方のみご購入を検討ください。

◇皆様にできる限りお安く

お届けしたいと考えておりますので、

梱包代削減の為、発送方法は記載の方法から

変更させていただく事がございます。

ご希望の発送方法がありましたら、

予めご報告お願い致します。

━━━━━━━━━━━━━

・メンズ・レディース

・大きいサイズ・小さいサイズ

・Y2K・ファスト・セレクト

・パステル・Tシャツ・ロンT

・パーカー・スウェット・ワンピース

・スカート・パンツ・ニット

・セーター・カットソー・ダウン

・ジャケット・コート・ヴィンテージ

・古着系等を取り扱っております⭐️

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ムースナックルズ 商品の状態 傷や汚れあり

